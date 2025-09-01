文部科学省によると、令和5年度の小学校における不登校児童数は13万370人で、10年前と比べて5倍増加したそうです。そのようななか、自身も不登校の経験を持つ不登校ジャーナリスト・石井しこうさんは「『頑張らなきゃ』と思うのを親がやめることは、不登校解決の一番の近道です」と語ります。そこで今回は、石井さんの著書『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』から、一部を抜粋してお届けします。

【画像】このまま使える！学校への手紙の書き方

学校とのつきあいでストレスを軽減させるコツ４選

1 担任も親と同じ視点だという思い込みを捨てる

学校との関わりにおいて、親と担任との間には「見えない壁」が存在することを意識するのが大切です。この見えない壁とは何か。親にとって、我が子は世界でたった一人の存在です。きょうだいが何人いても、それぞれの子どもがかけがえのない存在であり、親の愛情の向け方は特別です。子どもが行き渋りを始めると、親は一大事としてとらえ、全力で関わろうとするでしょう。

しかし、担任の先生にとっては事情が異なります。クラスに30人の児童・生徒がいれば、そのうち一人に費やす時間は、全体の中で割り当てられた時間の一部に過ぎません。たとえば、授業を含めた勤務時間が約１５０時間であれば、その中の30分の１程度の時間で対応することになります。

もちろん、一人ひとりの児童や生徒を大切に思っていますが、先生の仕事は、集団全体としての教育を進めることです。そのため、一人ひとりに個別に時間をかけることよりも、クラス全体を大切にし、集団としての教育を進めることが優先されるのが現実です。

そうすると、かけがえのない我が子と、30人のうちの一人として対応せざるを得ない担任の先生では、どうしても考え方にズレが生じます。これは決して「いい悪い」の話ではなく、それぞれの立場や役割の違いから生まれる摩擦です。

さらに、親の視点やモチベーションにも変化が生じます。私が取材を通じてよく耳にするのは、子どもが行き渋りを始めると、親はどうしても「クラス内で何か問題が起きているのではないか」「いじめが原因ではないか」といった不安を抱くようになるということです。

しかし、こうした疑問をそのまま先生に伝えるのは難しく、実際には「このクラスはどうなっているんですか？」と率直に切り出せない親が多いのです。

一方で、先生側も心の中で「他の子どもたちは学校に通っているのに、お宅の家庭に何か問題があるのでは？」と感じているかもしれません。

そのため、親と担任が話し合いをしても、双方の考えや気持ちがかみ合わず、ズレが埋まらないことがよくあります。こうしたズレが原因で、親と担任の間には、見えない大きな壁が存在していることを意識することが大切です。

そのためにも、担任の先生が親と同じ視点で子どもを見ているはずだという思い込みを捨てましょう。親としての視点と担任としての視点は異なります。それぞれの立場の違いを理解し、受け入れることで、期待がズレた際のストレスを減らすことができるはずです。

2 子どものことだけ考える

担任との見えない壁を意識したうえで、学校と話し合いをするときに大切にしてほしいのは、子どもを中心に考えて学校と交渉することです。

これは「学校マジック」とも言える現象ですが、親が学校に足を踏み入れたり、担任の先生と話したりする瞬間に、無意識に「いい親でいなければならない」「よく思われたい」といった気持ちが強くなることがあります。親自身が子ども時代に「まじめな児童・生徒」であることを求められていた経験が、今も心の中に残っているため、その呪縛に気づかず、強いプレッシャーを感じてしまうのです。



『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』（著：石井しこう／KADOKAWA）

また、不登校の対応で学校ともめることで、子どもが嫌な思いをしたり、不利な立場に置かれたりするのではないかという不安を抱く親も多いでしょう。まるで子どもが「人質」にとられているように感じ、学校に意見を言うことにためらいを覚えるかもしれません。

しかし、常識的な対応をしていれば、よっぽどのことがない限り、学校が親の態度を理由に子どもへの対応を変えることはありません。ここでいう「よっぽどのこと」というのは、親の対応ではなく、先生側に問題がある場合です。

ですから、「先生によく思われたい」とか、「学校と関係を悪くしたくないから、強く言えない」といった思いは、いったん捨てましょう。親にとって何より大切なのは、我が子です。我が子の思いや我が子を守ることです。我が子がどうなったらいいのかを第一に考え、その視点から学校と話し合いを進めることが大切です。

3 学校とは紙でやりとりする

大事な話を学校に伝える際は、紙でやりとりをすることも大事です。これは、不登校の子どもを持つ親たちが実践し、効果を実感した方法でもあります。私自身も「よく見つけたな」と感心したのですが、最初に伝えておきたい希望や大事な要望は、紙に残すほうが確実に伝わります。欠席連絡や普段のやりとりはＬＩＮＥやメールで行い、要望は紙で、と使い分けるのがおすすめです。

なぜ紙を使うかというと、学校は電話やＬＩＮＥ、メールのやりとりを記録に残さないことが多いためです。プリントアウトはしてもファイリングをして保管することがない場合、学校側に「そんなことがあったかも？」と忘れられたり、意図せずスルーされたりすることがあります。親としては明確に伝えたつもりでも、その重要なやりとりがうまく伝わらず、流されてしまうリスクが高いのです。

そこでおすすめなのが、ファクスや手紙を利用すること。担任の先生や校長先生に紙の形で送ると、学校側も記録としてファイルすることが多いようです。「ファクスなんてコンビニに行かないと送れないし、電話のほうが早い」と思うかもしれませんが、ここはスピードよりも確実性が重要です。デジタル時代とは逆行するようですが、ここでは「現代的な速度」を捨てることが大事。多少手間がかかっても、手紙やファクスでやりとりするほうが、結果的に安心感を得られるはずです。

「学校への相談事例・伝え方サンプル」を紹介します。「こんなこと相談していいの？」ということもあるかもしれませんが、本来、家庭と学校とは子どものために、どんな思いも安心して話せる関係性であることが望まれます。特別なことだと考えずに学校に伝えてみてください。「学校への手紙の書き方」も掲載しています。このまま使ってもいいですし、見るだけでも学校との交渉の仕方のコツがつかめるでしょう。



4 学校への連絡係と子ども担当を分ける

学校とスムーズに交渉するために家庭で考えてほしいのは「学校への連絡係と子ども担当を家庭内で分担すること」です。これは私自身も多くの人に伝えてきたことですが、子どもと一対一で向き合う時間が長い人は、やはり子ども担当が適しています。

一方、学校との連絡係は、子どもと向き合う時間がより少ない人のほうが望ましいです。たとえば、お母さんがずっと子どもと向き合っているのであれば、子ども担当はお母さんが、学校と連絡をとる役目はお父さんが担いましょう。あるいは、祖父母に学校との連絡係をお願いするのもひとつの方法です。

先ほど紹介したように、親と学校の間には見えない壁があります。学校には学校のルールや思い込みがあるため、それをくみ取りながら交渉を進める必要があります。もし子どもと向き合っている親がその役割を担うと、精神的にも疲弊しがちです。学校との交渉はある種、ドライに行う必要があり、特にお母さんと担任の相性はよくない。

けれども、お父さんと学年主任は意外と話が合うこともあります。家庭と学校、それぞれの「板挟み」を経験していると、共感できる部分があるのかもしれません。

学校との交渉で多いのは、欠席連絡やプリントの扱いに関することだけでなく、たとえば、「修学旅行に誘ってもいいですか」といったものがあります。一番多いのは、子どもを学校に復帰させるために登校圧力をかけるべきか、かけないかという相談です。

どこかにマニュアルがあるのか、子どもが不登校になると、たいてい、担任の先生が、「お父さんお母さんからも、学校にくるよう言い聞かせてください」などと言います。ドライに交渉したいのは、こんなとき。ドライになれる親なら、「とてもじゃないけど、子どもは学校に行けるような状況ではありません」と冷静に伝えることができるでしょう。

ところが、子どもと向き合う時間の長い親は感情が先行し、親として「こんな状態にしたのは、誰のせいなんですか」と、言いたくもなってきます。そうすると、交渉がうまくかみ合わないんですよね。

子ども担当と連絡係を分けたほうがいいというのは、まさにそのため。「学校への連絡は、子どもの状況をわかっている人のほうがいい」と思いがちですが、その発想は捨てましょう。パートナーや祖父母が躊躇しているなら、「この記事にそう書いてあったから分担しよう」と言って、分担を始めていただけたらと思います。

※本稿は、『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。