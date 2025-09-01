◇プロ野球パ・リーグ 楽天1-0日本ハム(8月31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

楽天は延長11回に中島大輔選手が決勝弾を放ち、勝利に貢献。総力戦で日本ハムに勝利を飾りました。

先発の内星龍投手は5回無失点。その後も延長10回まで5人のリリーフが得点を与えません。

打線は終盤、好機を逃す場面もありましたが、延長11回に中島選手が「投手の方が頑張っていたのでなんとかしたいと思っていた」と杉浦稔大投手のフォークをライトポール際に運ぶ6号ソロで、ようやく得点。

直後の守りは、1アウト2、3塁の一打サヨナラのピンチとなりましたが、宋家豪投手が辛くも抑えました。

ヒーローインタビューでは、中島選手も「すごい守備が怖くて飛んでくるなと思っていました」と振り返り、「僕だけの力じゃないのでチームで勝ったのかなと思います」と勝利を喜びました。

中島選手は龍谷大平安高、青山学院大を経て、ドラフト6位で楽天に入団した2年目の24歳。今季は規定打席に未達も98試合で打率.289を記録しています。

チームは現在借金3の4位でAクラス入りへ正念場が続く状況。前日は4安打を放って、この日も2安打を記録した中島選手は、「いい感じで振れているので引き続き頑張りたい」と力を込めました。