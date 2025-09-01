WetBrush®︎から新作！ミニー&デイジーデザインで叶えるツヤサラ髪

ネイチャーラボが展開する人気のヘアブラシ「WetBrush®︎」から、ミニーとデイジーをモチーフにした新シリーズが登場します。世界70ヶ国以上で愛されるブラシは、濡れた髪も絡まずにスルッととかせてツヤサラ髪を叶える実力派。2025年9月1日(月)より全国のドラッグストアやバラエティショップにて販売開始。見た目も機能も兼ね備えたブラシで毎日のケアをもっと楽しく♪

ミニー＆デイジーの新作デザイン

今回登場するのは、ファッションアイコンとしても愛される「ミニーマウス」と、その親友「デイジーダック」をあしらったキュートな新シリーズ。

大きなリボンが印象的なミニーと、長いまつげがチャーミングなデイジーがそれぞれデザインされ、レトロで可愛い雰囲気に仕上がっています。

友達や親子でデザイン違いを持ったり、ギフトに選ぶのもおすすめです。

商品ラインナップと価格

ウェットブラシ オリジナルディタングラー ハローデイジー

ウェットブラシ オリジナルディタングラー ハローミニー

ウェットブラシ ミニディタングラー ハローミニー

展開されるのは3種類。「ウェットブラシ オリジナルディタングラー ハローデイジー」「ウェットブラシ オリジナルディタングラー ハローミニー」（各1,694円 税込）と、持ち運びに便利な「ウェットブラシ ミニディタングラー ハローミニー」（1,188円 税込）。

用途やライフスタイルに合わせて選べるラインナップで、自分にぴったりのアイテムが見つかります。

髪を守る独自構造

WetBrush®︎の魅力は「IntelliFlex®（インテリフレックス）」ピン。柔らかくしなやかなピンが髪の絡まりをやさしくほどき、ダメージを抑えながらスムーズな指通りを実現します。

さらに「ウルトラソフトポリティップス」のクッションが頭皮を心地よく刺激し、デリケートな頭皮も安心。毎日のブラッシングで美しいツヤ髪へ導きます。

ミニーと一緒にヘアケアを楽しんで♡

世界中で愛されるWetBrush®︎に、ミニーとデイジーの特別なデザインが仲間入り。

可愛い見た目に加え、髪をやさしくとかしながらダメージを防ぐ実力も兼ね備えています。お気に入りのキャラクターと一緒なら、毎日のヘアケアがもっと楽しくなるはず。

ぜひ店頭で手に取って、自分だけのブラシを選んでみてください。