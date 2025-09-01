¡Ö10¸Ä²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤ó¤À¾¾Èø¼®²¸¤Ë´¶¼Õ¡¡¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA2-0ÃæÆü(31Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï3²ó¤Þ¤Ç6¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢1¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤âµö¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£4²ó°Ê¹ß¤ÏËè²óÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆüÂÇÀþ¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤òµö¤µ¤º¤Ë7²ó9Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¡£DeNA¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ë¡ÖËÜµòÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ£Ï²Åê¼ê¡£
4²ó°Ê¹ß¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤â¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤Ç¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÂé¸ïÌ£(¤À¤¤¤´¤ß)¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤ì¤ÆÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤Î10³ØÇ¯¸åÇÚ¡¦¾¾Èø¼®²¸Áª¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤í¤¤¤í½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10¸Ä²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¾¾ÈøÁª¼ê¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç±þ¤¨¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡£²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£