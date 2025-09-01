中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」が8月11〜17日、東京ドームなどで開かれた。

東京ドームで行われた開会式で入場行進する福岡ウイングス（提供写真）

フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟（西日本新聞社後援）所属の福岡ウイングスが福岡地区第1代表として15年ぶり3度目の出場。1、2回戦を接戦で制し、準々決勝では中野リトルシニア（長野）に0―4で敗れたが、過去最高の8強入りを果たした。大会は中学硬式野球5団体の代表32チームがトーナメント形式で優勝を争った。

▽1回戦

うるまボーイズ

0000001｜1

100010×｜2

福岡ウイングス

（う）仲田、玉城―與儀

（福）阿蘇、馬場、井上―尾崎

▽二塁打 西田（福）



1回戦の5回、2点目のホームを踏む福岡ウイングスの太田裕賀（背番10）

▽2回戦

富士見リトルシニア

0000000｜0

000001×｜1

福岡ウイングス

（富）市場、小泉―松尾

（福）馬場、阿蘇―尾崎

▽三塁打 西田（福）

2回戦を無失点に抑えて零封リレー。ガッツポーズを見せる福岡ウイングスの阿蘇晃生（手前右）

▽準々決勝

中野リトルシニア

2110000｜4

0000000｜0

福岡ウイングス

（中）出川、小渕―小玉

（福）井上、若松、尾崎―尾崎、三好

▽三塁打 三好（福）

準々決勝で3回から登板し、5回1失点の福岡ウイングスの尾崎琉夏

3年生17人一丸で接戦勝ち抜く

最後まで粘り強く戦い抜いた。0―4で迎えた準々決勝最終7回。福岡ウイングスは1死から一、二塁の好機をつくる。8番小谷遼葵（片江中3年）が右飛、9番中村琉太郎（梅林中3年）は二飛に倒れ、幕切れを迎えた。3年生17人が悔し涙を流す。太田裕賀主将（城南中3年）は「この17人で優勝したかった。流れがつかめず、ミスも重なって悔しい」と言葉を絞り出した。

準々決勝の4回2死、右中間を破る三塁打を放った福岡ウイングスの三好湧真

準々決勝は再三得点圏に走者を置きながら、中野リトルシニアにしのがれた。藤崎俊之監督は「今日はいつもの爆発力が足りなかったけれど、よくここまで頑張ってくれた」。2勝を挙げ、初の全国8強進出を果たした選手たちをたたえた。

1回戦で5回⅔を投げて無失点の福岡ウイングスのエース阿蘇晃生＝埼玉県川口市営球場

エース阿蘇晃生（長丘中3年）を中心とした投手陣が快進撃を支えた。うるまボーイズ（沖縄）との1回戦では先発阿蘇が躍動。「今日は真っすぐの調子がいい」と、打たせて取る投球で5回⅔を無失点に抑える好投で流れをつくり、2―1で競り勝った。

2回戦の6回、中越え三塁打を放ち、両拳を突き上げる福岡ウイングスの西田伸治郎

富士見リトルシニア（埼玉）との2回戦。0―0の6回、先頭2番西田伸治郎（筑紫丘中3年）が「絶対塁に出る」と気合を込めた一振りで、中越え三塁打。両拳を高く突き上げて喜んだ。1死となって4番三好湧真（長丘中3年）が4球目にスクイズを成功。1回戦は打順を5番に下げられていたが、大仕事をやってのけた。

2回戦の6回1死三塁、先制スクイズを決める福岡ウイングスの三好湧真

西田は昨秋、大好きだった祖母芳子さん（享年77）を亡くし、毎回天を見上げて打席に入っていた。さらに、父勝治さん（50）との「ペットボトルのふたを競馬用のむちで打ち返す」自主練が奏功。1回戦も1打点1得点と全得点に絡んだ。

2回戦で先発を任された福岡ウイングスの馬場翼

守っては4回途中から阿蘇が登場。先発馬場翼（城南中3年）から継投し粘投。6回1死から初安打を許したが、後続を断った。最終7回はギアを一段上げ、三者凡退で締めて零封リレーを達成。笑顔でガッツポーズをつくり、仲間とグラブタッチした。



2勝を挙げて藤崎俊之監督（後列2列目右端）とジュースで乾杯する福岡ウイングスの選手たち

チーム初の快挙に貢献した阿蘇はプロ野球日本ハムの新庄剛志監督と同じ小中学校。「尊敬できる大先輩です。もっと技術を磨いてできれば（プロに）続きたい」。大きな目標を口にした。

2回戦終了後、相手の富士見リトルシニア（埼玉）の大応援団からエールが送られた

選手たちが福岡市を表敬訪問

ジャイアンツカップを前に、福岡ウイングスの藤崎俊之監督をはじめ3年生17人たちが7月31日、福岡市役所を訪れ、15年ぶり3度目の出場を報告した。

中村英一副市長は「練習に打ち込める環境を決して忘れず、活躍して結果を残されることを楽しみにしています。頑張ってください」と激励。大会の目標を問われ、三好湧真（長丘中3年）は「出場を決めた予選ブロックの優勝を自信にして全国制覇を目指したい」と答えた。暑さ対策に、藤崎監督は「給水をこまめにして、選手はもちろんスタッフの体調も十分に管理していかないといけない」と強調した。