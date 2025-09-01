「守備陣には悪夢」驚異の３戦４発！ドイツ強豪移籍の日本代表MFに現地衝撃！「すべての中心にいた」「サポーターに長く記憶される」
圧巻のパフォーマンスで衝撃を与えた。
フライブルクからフランクフルトに移籍した堂安律は、開幕から絶好調だ。DFBポカールでのデビュー戦でいきなり２得点をあげると、８月30日のブンデスリーガ第２節ホッフェンハイム戦では、２ゴール・１アシストと爆発した。
堂安は前半17分、左足でカーブがかかったビューティフルゴールを決めると、27分にもゴール前に飛び込んで折り返しを押し込み加点。後半にはジャン・ウズンのゴールをお膳立てした。ブンデスリーガで２得点・１アシストは自身初だ。
リーグ公式サイトは日本代表MFをマン・オブ・ザ・マッチに選出。「フランクフルトのサポーターに長く記憶されるような素晴らしいパフォーマンスを見せた」と絶賛している。
「フランクフルトの攻撃で良かったことのすべての中心にいたのが、この夏の新戦力だ。異なるスタイルの２ゴールをあげ、ウズンの３点目をお膳立て。素晴らしいカーブがかかったシュートの１点目は、彼の技術力の証だ。一方、２点目はポジショニングの意識を強調している」
「日本代表はこれでフランクフルトの今季公式戦３試合すべてで得点をマーク（※実際はブンデスリーガ開幕戦は得点なし）。ダイレクトな走り、ピンポイントのパス、そして決定力の高さで、試合を通じてホッフェンハイム守備陣に悪夢を見させた。78分の交代時には、遠征したファンたちからスタンディングオベーションを受けている」
シーズンはまだ始まったばかりだ。しかし、ワールドカップイヤーとなる一年で、新天地を求めた堂安が最高のスタートを切ったのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律の圧巻ミドル弾＆絶妙アシスト！
フライブルクからフランクフルトに移籍した堂安律は、開幕から絶好調だ。DFBポカールでのデビュー戦でいきなり２得点をあげると、８月30日のブンデスリーガ第２節ホッフェンハイム戦では、２ゴール・１アシストと爆発した。
堂安は前半17分、左足でカーブがかかったビューティフルゴールを決めると、27分にもゴール前に飛び込んで折り返しを押し込み加点。後半にはジャン・ウズンのゴールをお膳立てした。ブンデスリーガで２得点・１アシストは自身初だ。
「フランクフルトの攻撃で良かったことのすべての中心にいたのが、この夏の新戦力だ。異なるスタイルの２ゴールをあげ、ウズンの３点目をお膳立て。素晴らしいカーブがかかったシュートの１点目は、彼の技術力の証だ。一方、２点目はポジショニングの意識を強調している」
「日本代表はこれでフランクフルトの今季公式戦３試合すべてで得点をマーク（※実際はブンデスリーガ開幕戦は得点なし）。ダイレクトな走り、ピンポイントのパス、そして決定力の高さで、試合を通じてホッフェンハイム守備陣に悪夢を見させた。78分の交代時には、遠征したファンたちからスタンディングオベーションを受けている」
シーズンはまだ始まったばかりだ。しかし、ワールドカップイヤーとなる一年で、新天地を求めた堂安が最高のスタートを切ったのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律の圧巻ミドル弾＆絶妙アシスト！