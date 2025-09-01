◆米大リーグ ジャイアンツ―オリオールズ（３１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、メジャー最短の３回３分の１で、メジャーワーストタイの１０安打を浴びて、同じくメジャーワーストタイの７失点で降板し、１１勝目を逃した。

ジャイアンツの先発は、通算２６４勝の４２歳レジェンド右腕・バーランダー。メジャーでのキャリアはルーキーの菅野に対して、２１年目というバーランダーだが、２人合計７７歳のベテラン対決となった。

両軍無得点１回裏先頭のラモスは、フルカウントから中堅前へ飛球が上がったが、中堅手のカウザーがダイビングキャッチ。身を投げ出した好守で菅野を救った。だが、続くディバースにカウント２―２から低めの９４・０マイル（約１５１・３キロ）をバックスクリーンに運ばれ、２８号ソロで先取点を与えた。それでもその後はスプリットで２者連続三振。一気に崩れることはなかった。

２回は３者凡退。チャプマン、マトスから三振を奪ってイニングをまたいで４者連続三振を奪った。３回は１死からギルバート、ラモスに連打を浴びて一、三塁のピンチを迎えると、ディバースの中前適時打、アダメズの右犠飛で２失点。リードを３点に広げられた。

４回は不運が続いた。１死一、二塁でコスの打ち取った三塁へのゴロが三塁手ジャクソンが一塁へ悪送球（記録は安打と失策）で１点を失い、まおも１死一、三塁でギルバートの左翼へのフライで捕球体勢に入った左翼手のジョンソンが足を滑らせて点灯して２点適時三塁打となった。ラモスにも左前適時打。メジャーワーストに並ぶ７失点目となった。続くディバースに右翼へ二塁打を許してメジャーワーストタイの被安打１０。１死二、三塁と走者を残してマウンドを降りた。

菅野は、８月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で６回途中３安打１失点の好投で１０勝目を挙げたが、その後は２登板連続でレッドソックスとの対戦になって白星なし。前回登板の同２５日（同２６日）、本拠地・レッドソックス戦では６回６安打４失点で６敗目を喫した。この試合でも白星をつかめず、３戦白星なしとなった。バーランダーは４回まで２安打３四球ながら８三振を奪って無失点の好投を見せている。