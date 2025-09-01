◆明治安田Ｊ１リーグ 第２８節 清水１−１鹿島（３１日・ＩＡＩスタジアム日本平）

清水エスパルスはホームで鹿島と対戦し、１―１で引き分けた。出場停止を含め主力に複数の欠場者が出たが、前半２０分にＦＷ高橋利樹（２７）の移籍初ゴールで先制。後半２９分、ＣＫから同点を許したものの、優勝争い中の強豪から何とか勝ち点１を挙げた。８月は４戦勝ちなし（３分け１敗）で終了。勝ち点３３で１３位のチームはリーグの中断を挟み、次節は９月１３日に敵地で新潟と対戦する。

最悪の結果だけは回避した。清水は終盤、立て続けにピンチを迎えたが２点目は許さなかった。秋葉忠宏監督（４９）は「ゴール前の粘りは素晴らしかったが、もっと意図的にハメに行く、ボールを動かしていかないと」と満点は与えなかった。市船橋高の先輩でもある鹿島・鬼木達監督（５１）とは今季１分け１敗で終えた。

今夏、Ｊ１浦和から加入したストライカーが仕事を果たした。前半２０分、ＭＦ宮本航汰のパスを受けたＭＦ松崎快が左から中央に折り返す。ゴール前に走り込んだＦＷ高橋利がスライディングで泥くさく流し込んだ。Ｊ１での得点は浦和に所属した２３年９月のＧ大阪戦以来通算２点目。「（加入してから）取れていなかったので、何としてもという気持ちだった」と振り返った。

チームとしてもアクシデントに耐えた。ＤＦ金眠泰（３１）、ＤＦマテウス・ブルネッティ（２５）の主力センターバック２人が出場停止。さらにＭＦ嶋本悠大（１８）、ＭＦカピシャーバ（２８）もベンチから外れた。指揮官が「柔軟に対応してくれた」と評価したように代わって２２試合ぶりに先発した宮本や、１５試合ぶりにスタメン入りし、この日がＪ１通算３５０試合目となったＤＦ吉田豊らが奮起。後半２９分、ＣＫから同点を許したもののＧＫ梅田透吾のビッグセーブ連発も光り鹿島の猛攻を最少失点でしのいだ。

リーグは中断に入り、次は９月１３日に敵地で新潟と対戦する。秋葉監督は「心も体も整えながら厳しくトレーニングしていく」と貴重な２週間を見据えた。残り１０試合。着実に勝ち点を積み上げ、目標の１０位以内に食い込んでいく。

（武藤 瑞基）

ＧＫ梅田（後半、強烈なヘディングシュートをはじくなど好セーブ連発）「みんなが体を張った結果、自分が触れる所に来た」