歌手の倖田來未（４２）が公開した歌姫の２ショットに視線が集中だ。

倖田は１日までに自身のインスタグラムを更新。「工藤静香さんのコンサートファイナル公演ｉｎ 大宮！行ってきました！！」と伝え、工藤との２ショットをアップした。

「こんなファンサすごーーておもてたら、友がこの曲が入ってないんですかーて言ってたんで、めちゃくちゃに泣いてしまいたいを歌いまーす！と、しずかねぇさん。ええええええええー！？！あたすが（メールの絵文字）で、めちゃくちゃはセットリストに入ってないんですかー？ゆーてたんです、、、まさかの、過ぎて、、、泣きました。私がめちゃくちゃに泣いてしまいました」と自身のリクエストに工藤がサプライズで応えてくれたことに感激。「ぎゃーーーーー！！！もうあんなちゃんと叫んだよね笑」と同行したタレント・実業家の住谷杏奈も加わった３ショットも添えた。

この投稿には「２人が仲良しなの嬉（うれ）しいです」「めちゃくちゃ素敵な２ショット」「最高のサプライズに感動しました！」「倖田來未さんも工藤静香さんもいつまでも変わらずキレイ」「最高の２人！」「くぅちゃんが幸せそうで何より」「うわー！わっ！！」などの声が寄せられている。