YOU、現在の愛車は約45年前のドイツ“高級セダン”「これが私にとって最後の車」
タレントのYOUが、1日までに更新された雑誌『OCEANS』（オーシャンズ）の公式SNSに登場。自身の愛車である約45年前のドイツ“高級セダン”を披露した。
同誌はインスタグラムで、【YOUの愛車、メルセデス・ベンツを拝見】と題し、YOUの愛車であるメルセデス・ベンツ『230E』を動画で紹介。「20代から長年乗り継いできたという、70〜80年代のメルセデス・ベンツ。免許を取った最初の一台も、そして“今のところ最後の一台”も同じ、この「230E」。ヴィンテージ車とともに歩んできたYOUさんのカーライフを取材しました」とコメントを添え、「連載『俺のクルマと、アイツのクルマ』最新回を公開中！」とアピールした。
動画でYOUは、「大竹まことさんが当時『280』だったかに乗っていて、私も旧車乗りたいって言って。免許取って最初は『230E』か『280TE』がいいよねとか言ってたら、『230E』があったので。しかもベージュがよかったから。ハンドルがでかくて重い、ドア重いみたいなのがしっくりきて。最初から旧車しか乗ってないんですよ」「今のところ65〜66歳には（免許）を返納しようかなと思っていたので、最後に最初の車に乗ろうと思って、探して、そしたらとっても程度のいいきれいな子がちょうどいたので即買いして。とりあえずとてもいい状態に。クーラーもアメ車のクーラーに乗せ換えて。だけど、スイッチは変わらないようにとか。本当に丁寧に、2年かけました」と語っている。
また、Xでは「これが私にとって最後の車」と題し、「YOUさんの愛車遍歴は独特で、ブレがない。旧車のメルセデス・ベンツのみ。それも70年代中期〜80年代中期に生産された「230E」「500SL」「280TE」を繰り返し乗り継いでいる。なぜこの年代のメルセデス・ベンツなのか？」とつづっている。
