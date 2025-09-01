今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）〜9月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）〜9月7日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、創作活動などを通して自分の思いを表現していくと良いでしょう。どんな風に表に出せば良いか悩む場合もあるかもしれませんが、その過程を乗り越えるとまた一歩成長できるようです。恋愛は、落ち着いた雰囲気のなかで心のつながりを深められるようです。デートは自宅でのんびり過ごすのがおすすめ。
★ワンポイントアドバイス★
過去の傷や恐れを手放すタイミング。自分の本当の望みとじっくり向き合うのも良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/