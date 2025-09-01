臨場感たっぷりの映像が公開

航空自衛隊・航空支援集団は2025年8月27日、アメリカ軍主催で実施されている多国間共同訓練「モビリティ・ガーディアン25」に参加したC-130H輸送機が、不整地に着陸する映像を公式Xで公開しました。

【映像】操縦席から撮影！これが不整地に降り立つ空自機です

「モビリティ・ガーディアン25」は、7月13日から7月27日にかけて、南太平洋のグアム島アンダーセン空軍基地を拠点に、その周辺空域や近傍にあるテニアン島およびその周辺空域、そしてパラオ共和国のパラオ国際空港などを用いて行われました。

航空自衛隊からは、航空支援集団の人員約50名とC-130H輸送機1機が派遣され、戦術空輸訓練や即応機動訓練などに参加しています。

公開された映像では、C-130H輸送機が密林のなかに設けられた不整地滑走路に着陸し、停止するまでの様子を見ることができます。

当該映像の投稿に対し、SNS上では「不整地滑走路って何落ちてるかわかんないし、よくよく考えたらめっちゃこぇえわ」「息するの忘れるくらい見入ってしまいました」「このろめんで、このきょりでとまるのっ！」（原文ママ）などといったコメントが寄せられていました。