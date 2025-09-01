アストン・ビラvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第3節】(ヴィラ・パーク)
アストン・ビラ 0-3(前半0-1)クリスタル・パレス
<得点者>
[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(21分)、マーク・グエヒ(68分)、イスマイラ・サール(78分)
<警告>
[ア]マティ・キャッシュ(13分)、マルコ・ビゾット(20分)
[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(22分)、ウィル・ヒューズ(52分)、イスマイラ・サール(87分)
観衆:41,036人
└負傷復帰の鎌田大地が今季プレミア初出場! PK奪取&ゴール起点で2発関与の活躍! パレスのリーグ戦初白星に貢献
