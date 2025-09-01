負傷復帰の鎌田大地が今季プレミア初出場! PK奪取&ゴール起点で2発関与の活躍! パレスのリーグ戦初白星に貢献
[8.31 プレミアリーグ第3節 アストン・ビラ 0-3 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは8月31日に第3節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはアストン・ビラと対戦し、3-0で勝利。8月28日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)プレーオフ第2戦で負傷から復帰していた鎌田は、今節も先発入り。今季プレミアリーグ初スタメンを飾り、2得点に絡む活躍を見せた。
公式戦2試合連続でスタメンとなった鎌田が、前半から得点に絡む。前半19分、FWジャン・フィリップ・マテタからパスを受けた鎌田が絶妙なタイミングでPA内に進入。飛び出したGKマルコ・ビゾットをかわすも、足を引っかけられてPKを獲得した。マテタが冷静に決め、先制に成功した。
前半を1-0で折り返すと、パレスは後半23分に追加点を挙げる。左サイドからのクロスはクリアされるも、PA左角付近にいた鎌田が、こぼれてきたボールをカット。そのままボールを拾ったDFマーク・グエヒが右足ミドルを沈め、鎌田の起点で2-0となった。
パレスは後半33分にロングスローをつないでMFイスマイラ・サールがダメ押しの3点目。鎌田は41分に途中交代となった。試合はそのまま3-0でパレスが快勝。鎌田が2得点を演出し、待望の今季リーグ戦初白星を挙げた。
今週から始まるアメリカ遠征の日本代表メンバーは先月末に25人発表。森保一監督は1人または2人の追加招集を示唆しており、負傷の状況を危惧されていた鎌田が追加招集される可能性も高い。
プレミアリーグは8月31日に第3節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはアストン・ビラと対戦し、3-0で勝利。8月28日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)プレーオフ第2戦で負傷から復帰していた鎌田は、今節も先発入り。今季プレミアリーグ初スタメンを飾り、2得点に絡む活躍を見せた。
前半を1-0で折り返すと、パレスは後半23分に追加点を挙げる。左サイドからのクロスはクリアされるも、PA左角付近にいた鎌田が、こぼれてきたボールをカット。そのままボールを拾ったDFマーク・グエヒが右足ミドルを沈め、鎌田の起点で2-0となった。
パレスは後半33分にロングスローをつないでMFイスマイラ・サールがダメ押しの3点目。鎌田は41分に途中交代となった。試合はそのまま3-0でパレスが快勝。鎌田が2得点を演出し、待望の今季リーグ戦初白星を挙げた。
今週から始まるアメリカ遠征の日本代表メンバーは先月末に25人発表。森保一監督は1人または2人の追加招集を示唆しており、負傷の状況を危惧されていた鎌田が追加招集される可能性も高い。