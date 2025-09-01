¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¸µ¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á!!¡×
¡¡SKE48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÄ¶¿Í¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾°æ¼îÍýÆà¤Èµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾¾°æ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»å°æ²ÅÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤ä°ì½ï¤Ë¼ê¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¾¾°æ¤Ï½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿»å°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬»ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê¤Þ¤Ä¤¤ ¤¸¤å¤ê¤Ê¡Ë
1997Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯7·î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤ÆÆ±Ç¯10·î¤ËSKE48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤Æ2012Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤ÏAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 53rd¥·¥ó¥°¥ë À¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2021Ç¯4·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Î°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾¾°æ¼îÍýÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@jurinamatsui3¡Ë
