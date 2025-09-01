ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢62ºÐ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¥é¥¸¥ª¶¦±éµñÈÝ¤òÄÌ¹ð¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ÆÁ´Éô²ñÏÃ»ß¤Þ¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£8·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þÈ¾¡Ë¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î»ûÌç¥¸¥â¥ó¡Ê62¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¶âÍËÆü¤Ë¹âÅÄÀèÀ¸¤Î¡Ø¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½Ð¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦»ä¡¢¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¸¥ª½Ð¤ë¤Î¡¢¤ä¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡£Á´Éô²ñÏÃ¤¬»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡£¹âÅÄÀèÀ¸¤â¶ì¤¤´é¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¹âÅÄÀèÀ¸¤¬»ä¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤¬ËÜÈÖ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯»þ¤Ë¡ØÍµÈ¡ª¡¡º£ÅÙ¤Ï¤ªÁ°¡¢1¿Í¤ÇÍè¤¤¤è¡ª¡¡¼¡¡¢1¿Í¤ÇÍè¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¹âÅÄÀèÀ¸¤¬¤Í¡¢²óÅ¾¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡£¥È¡¼¥¯¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤Ã¤Á¤âÁá¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¡¢¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¶õµ¤»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç1²ó°ìÃÊÍî¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤ÏÆþ¤ì¤¿¡£