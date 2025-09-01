「世間は怖いぞぉ。妬んだり、僻んだりして、いろんなことを言われる。お前の志をへし折ろうとする奴もいる。そんな奴に絶対に負けるな。負けるなよ」

NHK連続テレビ小説『あんぱん』の中盤を支えたのが、主人公・のぶ（今田美桜）の上司・東海林明編集長を演じた津田健次郎だ。



のぶ（今田美桜）の上司・東海林明編集長を演じた津田健次郎（54）（NHK『あんぱん』公式Xより）

ヒロイン・のぶの上司役を熱演

熱くて、まっすぐで、少しおっちょこちょいで、仕事に誇りを持ち、何より部下思い。戦後編から登場した東海林は、戦中編の陰鬱な雰囲気を一変させるキーパーソンとして描かれていた。のぶの新しい人生をともに切り開き、嵩（北村匠海）に仕事でマンガを描かせ、若い二人に大切なことを伝えて支えるという『あんぱん』全編を通しても重要な役どころを津田は見事に演じてみせた。「〜にゃあ」という土佐弁のイントネーションも耳に残る。

冒頭のセリフは、東京に出ていくのぶを激励したときのもの。『あんぱん』の中盤随一の見せ場だったと筆者は感じている。博多大吉もNHK『あさイチ』で「全国の学校で流すべき」と絶賛していた。

声優・俳優として活躍

毎クールのようにドラマに出演し、現在放送中の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）にも第3話のゲストとして印象的な演技を見せた現在54歳の津田健次郎を「遅咲き」と言ったらファンに叱られるだろう。

なんといっても声優としてのキャリアがすごい。『呪術廻戦』の七海建人、『極主夫道』の龍、『ゴールデンカムイ』の尾形百之助をはじめ、特徴のある低音を活かして有名作品で演じたメインキャラは枚挙に暇がない。近年もドラマ出演と並行してアニメへの出演も変わらず多い。

肩書は「声優・俳優」だが、多方面で活躍中だ。2023年には写真集を発売して、たちまち重版。女性誌『anan』の表紙を声優として初めて飾った。2019年に『ドキュメンターテイメント AD-LIVE』で映画監督デビューを果たすと、2022年には短編映画アクターズ・ショート・フィルム『GET SET GO』で監督、脚本を兼ねた。

〈「50代になってようやく、若い頃に『こうなっているといいな』と思い描いていた自分に近づいたような気がしています」（婦人公論.jp 2025年6月27日）〉

出世作『遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ』の海馬瀬人の決めゼリフにちなんで「今まさに俺のターンですね（笑）」と冗談めかしてコメントしたこともあった（ORICON NEWS 2023年6月28日）。「俺のターン」を迎えている津田健次郎の歩みを振り返ってみたい。

大阪生まれ、ジャカルタで暮らしたことも

1971年、大阪生まれ。幼少期はインドネシア・ジャカルタで暮らした経験がある。日本に帰ってからは、「人と合わない」という違和感を抱えたまま暮らしていた。

中学1年のとき、趣味で坊主にしていたエピソードがある。土曜日、学校から帰ると髪をモヒカンにして、日曜日の夜に全部刈り、月曜は坊主で学校に行く。学校に坊主の子はほとんどいなかった。まわりで流行っているものにも興味が持てなかった。

〈「人と合わないというネガティブな衝動を抱えて生きていました。それゆえに、自分の本当の感性を表に出せなかった」（朝日新聞デジタルマガジン＆M 2019年10月31日）〉

そんな津田がハマったのが映画だ。中学の頃から名画座に通い詰め、チャップリン、オードリー・ヘップバーン、ジェームズ・ディーンらの映画を観続けた。その後、ミニシアターの勃興に合わせて、さらに映画にのめりこむ。映画の話になると、テリー・ギリアム、ジム・ジャームッシュ、スパイク・リーらの監督の名が次々挙がる。最も影響を受けた映画はフェリーニの『8 1/2』とエミール・クストリッツァの『アンダーグラウンド』だという。

〈「映画館に行くと頭がぶっ飛んだ人がものすごくぶっ飛んだものを作ってて、しかもそれが世界的に評価されているとか、めちゃくちゃかっこいいなって思ったんです。僕のアイドルは偉大なる表現者たちだった」（『日曜日の初耳学』2024年3月10日）〉

「気の迷いで」演劇の道へ

映画監督を志した津田だったが、何を撮りたいのか具体的に固まらず、脚本が書けないまま、「気の迷いで」演劇の道へ進んで演劇集団円の養成所に入り、舞台での活動に没頭する。

〈「それまで抱えていたダークなストレスみたいなものが芝居の台詞を借りて乗っけられたんですよね。人嫌いとか、世間なんてとか。そういうものを出していい場がなかったんですけど、こんなに面白い世界があるんだって」（『日曜日の初耳学』同前）〉

津田は、これまでたまりにたまっていた負の感情を舞台で爆発させた。しかし、劇団には所属できず、出演作にも恵まれなかった。蜷川幸雄作品のアンサンブルとして出演したときは、舞台袖でボヤを起こしてシアターコクーンを燃やしかけたこともあった（『電撃Girls Style』2012年10月号）。

電気、ガス、水道も止められ…貧乏よりも辛かったこと

公演の準備や突然のオーディションのため、定期的なバイトを入れることができず、自ずと生活は極貧になっていく。電気、ガスが止まるのは当たり前。ライフラインの水道まで止められたことがあった。

〈「もう全く食えない状態でしたね。パン1個買うのもめちゃくちゃ悩むレベルといいますか、皿にローソクをくっつけて、それで台本を読んだり。一生懸命揺れる光で読んでました」（『新・情報7days ニュースキャスター』2021年3月13日）〉

しかし、貧乏よりも辛いことがあった。表現者として自分が認められないことだった。

〈「（筆者注：お金がないことより）辛かったのは、自分が何者でもないということ。表現の道を志し、一生懸命やっているつもりなのに、表現する場自体がない。誰にも何も届けられない。世の中の誰一人として役者としての自分を必要としていないんだという事実がなかなかハードで、どん底を感じる瞬間が何度もありました」（mi-mollet 2021年3月26日）〉

10代、20代を津田は「鬱屈期」としている。もっとも不遇な時代だったのは間違いない。

24歳で声優デビュー後も、バイト生活が続いた

そんな中、24歳のときに津田はあだち充原作のアニメ『H2』のオーディションに合格し、野田敦役で声優デビューを果たす。何も知らずに現場に出た津田をさりげなく指導したのは、『タッチ』の上杉達也役などで知られる大先輩の声優、三ツ矢雄二だった。

しかし、声優デビューしても生活が楽になるわけではない。貧しい生活は続いた。この時期、津田はさまざまなバイトを経験している。もっとも辛かったのは印刷工場のベルトコンベアでの仕事。逆に続けられたのはコールセンターの仕事だったとか。コールセンターにクレームの電話をかけて、津田健次郎の声で対応されたら驚くだろう。

転機がやってきたのは29歳のとき。人気アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』で風間俊介が演じる主人公のライバル、海馬瀬人役に大抜擢されるのだ。

〈「あんた、本当に頑固ね。尖ってる！」極貧生活→30代で声優としてブレイク…津田健次郎（54）を支えた“大先輩の言葉”《『あんぱん』に出演》〉へ続く

（大山 くまお）