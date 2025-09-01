この記事をまとめると ■インドネシアのBRT「トランスジャカルタ」でBEVバスがその数を増やしている ■中国系メーカーが主力を占めており韓国や欧州ブランドの参入にも注目が集まる ■深刻な大気汚染対策として公共交通機関の電動化が急速に進展する見込みだ

東南アジアで拡大するBEVバス

インドネシアの首都ジャカルタには「トランスジャカルタ」と命名された、BRT（BUS RAPID TRANSIT／バス高速輸送システム）というものが運行されている。一般路線バスと異なるのは、乗降に際しては専用プラットフォームをもつバス停を使うこととなり、乗客は鉄道の改札みたいなところからこのプラットフォームに出入りすることとなる。

車両もこのプラットフォーム乗降に対応し、乗客の乗降口は高い位置に設置されている。BRTは日本をはじめ世界各国で導入されているシステムとなるが、専用レーンを走ることで一般的な交通渋滞による遅延も回避できるというのがウリなのだが、トランスジャカルタは交差点など一般道路を走る部分もあり、交通渋滞の影響を受けるものとなっている。

2024年にGIIAS2024（ガイキンド・インドネシア国際オートショー2024）会場に、BEV（バッテリー電気自動車）タイプのトランスジャカルタ対応の路線バス車両が展示してあった。

担当者に聞くと間もなく正式デビューするとのことだったので、ジャカルタ近郊で開催されたGIIAS2025の取材後ジャカルタ市を訪れると、2024年まではICE（内燃機関）路線バス車両しかなかったトランスジャカルタだったのだが、2025年に訪れるとBEV路線バス車両の運行が目立っていた。

調べてみると、地元の報道では2024年12月末に新たに200台のBEVタイプとなるトランスジャカルタ専用車両が導入され、あわせて300台体制が整ったと報じていた。なお、2030年までにすべてのトランスジャカルタの車両を電動化することを目標としているそうである。

当該車両はスカイウェル、中通（ゾントン）、SAG（ゴールデンドラゴン）、BYDとなり、いずれも中国系ブランドとなっている。筆者が定点観測したところでは、スカイウェルとSAG、ゾントン製車両を目撃することができた。そのうちスカイウェル製車両については、ジャカルタ・コタ駅から終点のブロックMバスターミナルまで、乗車した際は1時間弱の客席試乗も行っている。最後部の席に座ったのだが、インバーターの音などノイズもかなり抑え込まれており、静かな車内がとても印象的であった。

事情通によると、トランスジャカルタの車両の減価償却期間は13年とのことであり、ICE路線バス（ダイムラー［メルセデス・ベンツ］、ボルボ、スカニアシャシーベース車両が多い）も償却期間を迎えると随時BEVの新型車両へ交換されていくことになるだろうと語ってくれた。

公共交通機関に用いられる車両の急速な電動化が予想される

トランスジャカルタの運行がスタートしたタイミングでは、中国製の連節バスが中国からインドネシアへ完成車輸入され運行に使われていたのだが、陸揚げ時にすでに錆が目立っていたりしていたとの話も聞いたことがある。バスとしての基本性能というよりは、乗降ドアがバッタンバッタンと互い違いに開くなど、乗客としては見た目で劣っていくのが目立つなか、ダイムラー（メルセデス・ベンツ）やボルボ、スカニアのシャシーをベースにインドネシアのボデー架装会社が製造したバス車両が急速に増えていくこととなった。

前出の事情通は、「ICE車でも中国製車両に振りまわされたのに、また中国製車両を選択している」と不安を口にしているが、遅れて韓国ヒョンデ製シャーシをベースに現地で架装した車両も導入予定となっていると報じていた。

今後はICE車両で目立っているダイムラー（メルセデス・ベンツ）やボルボ、スカニアがBEVでも参戦してくるかもじつに興味深いところである。

筆者がトランスジャカルタを「乗りバス」している路線では、並行して「メトロトランス」という一般的な路線バスが運行されている。交通系ICカードを車内でタップして乗るという日本でもお馴染みの乗車方法となっている。こちらは2024年まではダイムラー（メルセデスベンツ）シャシーベースのICE車両以外にBYDなど中国系BEV車両も運行されていたのだが、2025年にはスカニア製ICE車両しかお目にかかることができなかった。

BEV車両の使用をやめたというわけではなく、充電を行う車庫と運行する路線が離れており、BEV車両の運行路線を変更していたようである。走行していたスカニアの車両には「100％プラスチックの原料として使用される化学物質を使っていない」というステッカーがボディサイドに貼られていた。

タクシーも最大手の事業者が試験的なBEV車両導入を進めるなか、ベトナムのビンファストがグループのタクシー事業者とともに自社BEVをタクシー車両として引っさげ、ジャカルタでいきなりタクシー市場自体に大規模参入してきており、まさに風雲急を告げる状態でBEVが普及しそうな状況となっている。今後の動きはかなり気になるところだ。

ジャカルタ市内の大気汚染は深刻で、街がスモッグで包まれる日も滞在中にあり、朝などは霧かと思うほどだった。大気汚染指数も筆者の居住地の8倍以上の数値を示していた。

ICE中心に自家用車が増え続けるなか、路線バスをまず100％電動化させようとしており、タクシーもなにやら電動化が今後急速に進みそうな雰囲気になってきた。

「ユーロ2仕様」などと誇らしげにボディにステッカーが貼られている低年式トラックがまだまだ街を走る現状では、公共輸送機関のゼロエミッション化においてまず取り急ぎ全車両電動化させたいというのは行政当局からすれば当然の流れのように見える。