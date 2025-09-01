◇インターリーグ オリオールズージャイアンツ（2025年8月31日 サンフランシスコ）

オリオールズの菅野智之投手（35）が31日（日本時間9月1日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。4回途中KOされ、勝利投手の権利を得られなかった。

ジャイアンツ先発投手は、サイ・ヤング賞3度受賞の右腕・バーランダー。42歳のレジェンドとの投げ合いに注目が集まったが、菅野は初回、1死から2番・ディバースにバックスクリーンに飛び込む先制弾を献上した。

その後、初回から2回にかけて4者連続三振と力投するが、3回に3連打と犠飛で2点を献上。さらに4回には四球を挟んで6連打を浴び、1死二、三塁となったところで降板した。左翼手ジョンソンが足を滑らせるミスで追加点を奪われるなど、火だるまになった。

結局、2番手・ストロウドが後続を抑えたが、3回1/3はメジャー最短で、10安打7失点はどちらもワーストタイとなった。安定感の光る菅野にしてみれば、まさかの結果となった。

前回25日のレッドソックス戦では痛恨の2被弾で6回4失点。7月2日以来の6敗目を喫していた。