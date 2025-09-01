アイアトン通訳のTシャツに反響

米大リーグ・ドジャースで大谷翔平投手の通訳などを務めるウィル・アイアトン氏の着用アイテムが反響を呼んだ。8月30日（日本時間同31日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦前、グラウンドに現れた姿に目を奪われるファンが続出した。

奇抜なデザインだった。試合前の練習中に姿を現したアイアトン氏が着用していたTシャツには、よく見ると無数の人の顔がプリントされている。どれも口を開けている表情で、グラウンド上でひと際目立っていた。

アイアトン氏が着用していたTシャツはネット上で拡散。奇抜な柄が反響を呼び、思わず目を奪われてしまった日本人ファンの反応が続々と寄せられていた。

「すごい顔なんだけど！」

「アイアトンさんTシャツで笑いを獲りにでた」

「Tシャツに目がいってしまう…」

「誰の顔かわからない」

「ウィルさんのTシャツ、気になります」

「ウィルさん、目立つわぁ」

なお、ドジャースは1-6で敗れ、2連敗に。「1番・DH」で先発した大谷は、3打数無安打1四球で4戦ぶりの無安打だった。



（THE ANSWER編集部）