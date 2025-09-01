〈「50代になってようやく…」「今まさに俺のターンですね（笑）」津田健次郎54歳が朝ドラ『あんぱん』で絶賛されるまで〉から続く

NHK連続テレビ小説『あんぱん』の中盤を支えたのが、主人公・のぶ（今田美桜）の上司・東海林明編集長を演じた津田健次郎だ。舞台役者としてキャリアをスタートさせ、今やトップ声優として活躍、俳優としても脚光を浴びている。一方で、ブレイクまではライフラインが止められるほどの貧乏生活も経験。転機となったのは……。（全2回の2回目／はじめから読む）

声優・俳優として活躍する津田健次郎 ©時事通信社

津田健次郎は24歳のときにあだち充原作のアニメ『H2』のオーディションに合格し、声優デビューを果たした。だが、その後も不遇の時代は続いていた。転機がやってきたのは29歳のとき。人気アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』で風間俊介が演じる主人公のライバル、海馬瀬人役に大抜擢されるのだ。

このとき、最後に残った3人の候補から津田を選んだのは録音監督を務めていた三ツ矢である。「低くてお腹に響く声が欲しい」「暗い印象だけど華のある子がいい」という理由だった（『雄二と大輔の声優コレクション』2021年7月13日）。

「あんた、本当に頑固ね。尖ってる！」

三ツ矢に厳しく指導された津田だったが、印象的なエピソードとして三ツ矢に呼び出されたときのことを繰り返し語っている。津田はこう言われたという。

「あんた、本当に頑固ね。すごく頑固！ 尖ってる！ その生き方は本当に苦労するし大変だけど、あなたがそれを貫きたいなら頑張りなさい」

津田を抜擢した理由といい、その後のアドバイスといい、三ツ矢はさすがの慧眼だったといえる。その直後、『テニスの王子様』に出演してブレイクした津田は、人気声優としての地位を確立していく。

声優として順調にキャリアを積むが…

声優として順調にキャリアを積み重ねていく中、顔出しの俳優の仕事も続けていたが、思うようにはいかなかった。

ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』には、長瀬智也を面接するホスト役で出演。「お客様をバターにしちゃうの」という謎のセリフを与えられている。日曜劇場『JIN-仁-』では、大沢たかおと山本耕史が勤務する大学病院の医師を演じた。病状を説明するまともな役だったが、出番はこれだけである。

朝ドラの語り、ヒットドラマの刑事役で注目

大きな転機は、2020年のNHK朝の連続テレビ小説『エール』にナレーターとして起用されたことだった。このドラマでは顔出しで出演もしている。その直後に、吉高由里子主演ドラマ『最愛』に事件を追う山尾刑事役として出演。その演技が注目を集めたことで、たてつづけに実写作品への出演が続くことになり、その勢いは『あんぱん』に出演した現在まで続いている。

アニメも舞台もドラマも根っこは同じ

声優と俳優。津田の中で線引きはないという。

〈「芝居に関しては、アニメも舞台もドラマも根っこは同じだと思っています。もともと舞台をやっていて、そこから突然アニメの世界に入った人間なので、演じることへの違いを特に意識することもなかったんです。ジャンルごとに必要なテクニックはあると思うんですが、やることは同じお芝居なので、スタンスは変わりません」（『女性セブン』2022年10月1日）〉

その根源にあるのは、10代の頃に感じた「表現したい」という強い気持ちだ。声優・鈴村健一とのYouTube番組では、「とにかく表現衝動があって、『表現したいんだ、なんかよくわかんないけど』と衝き上げる何かがあって」「最初、（筆者注：演技の世界で）食うつもりもなくて」と熱い気持ちを吐露し、鈴村を驚かせていた（鈴村健一の声優のかじりかた 2022年12月14日）。

「表現がしたい」――津田健次郎が描く“夢”とは

どんなに生活が苦しくても、どんなに認められなくても、辞めるという選択肢は一度もなかったと津田は語っている。それは「表現したい」という気持ちがあるから。そして、今も津田の中では「表現したい」というマグマが煮え立っている。その目線の先には、長編映画の世界がある。若い頃は演技をしていく上で、中途半端になるからと封印していた津田の10代の頃からの夢だ。

〈「“映画”をつくりたいですね。アニメも含めて、いろいろな作品をつくってみたいんですが、表現としては“映画”に惹かれます。映画を見て育ってきた自分にとって、“ルーツ”のようなものだから。やっぱり映画が好きだなぁ、と今でも思うんです。長編映画をさらに撮っていきたいですね」（Domani 2021年4月11日）〉

作りたいのは実写の長編映画。暗い内容だが、エンターテイメントになっているものにしたという。彼が好きな作品として挙げているものと近いテイストになるだろう。10年ぐらい書いたり消したりしているプロットがあるというが、2025年中には絶対に脚本まで持っていきたいと意気込んでいる（TBS CROSS DIG with Bloomberg 2025年2月13日）。

人生に敗者復活戦はある

メディアでクローズアップされることが増えた津田が、テレビ番組などで繰り返し口にしている言葉がある。それはこういうものだ。

「諦めなければ、人生は敗者復活戦が割とある」

20代は舞台で辛酸を舐めたが、30代に声優として花開いた。50代で20代の頃にかなわなかった実写作品の俳優として活躍するようになった。そして今また長編映画を撮るという10代の頃の夢をかなえようとしている。津田の人生は敗者復活戦の連続かもしれない。

奇しくも、『あんぱん』の嵩のモデル・やなせたかしもマルチな活動を展開していたが、国民的な大ヒット作となった『アンパンマン』の元になった絵本を発表したのは、今の津田と同じ54歳のときだった。声優、俳優として活躍を続けながら、津田がとんでもない作品を発表するかもしれない。そんな期待をしてしまう。

(大山 くまお)