◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

小倉２歳Ｓから舞台と名称が改められた第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（中京）は６番人気のキャンディード（北村友）がＪＲＡ２歳レコードで“初代王者”に輝いた。

衝撃のスピードで初代王者に名を刻んだ。１０００メートル通過が５６秒１という激流のなか、キャンディードは中団でじっと脚を温存。残り４００メートルで進路を外へ切り替え、前で脚を伸ばす１番人気のスターアニスを目標に進撃を開始した。余力は十分。北村友は右ステッキを駆使しながら、両腕を大きく使って全力で手綱を押す。メンバー最速の上がり３ハロン３３秒９の決め手で一完歩ずつ着実に差を詰め、首差だけ前に出たところが重賞初制覇のゴールだった。

６週連続開催の最終日に出た勝ち時計は１分１９秒４。２０年ファンタジーＳ（阪神）でメイケイエールが記録した２歳ＪＲＡレコードを０秒７も更新した。圧巻のパフォーマンスを引き出した鞍上は「いい意味で気が抜けて、リラックスしてリズム良く追走できた。追ってからの反応はすごくよかった」。個人としても、今年の日本ダービー馬クロワデュノールで臨む来月からのフランス遠征へ弾みがつく結果に表情が緩んだ。

能力を全て出し切っての勝利ではない。新馬戦は集中を欠き、エンジンのかかりが遅かった。この日も「４コーナーを迎えた時は楽にかわせるかなという手応えだったが、調教で見せていた気の悪さがスッと抜け出せなかった原因かな」と北村友は指摘。成長して気性面が改善されてくれば、持ち味の強烈な末脚はさらに威力を増す。

１ハロン延長にも対応。今後は未定だが、選択肢が大いに広がった勝利であることは間違いない。「ちょっと気の悪さはあるけど、２歳にしては完成度が高い。それを再確認できました」と松下調教師。まだ粗削りながら高い能力の一端を示したトーセンラー産駒が、２歳戦線を先頭で引っ張っていく。（山本 理貴）

キャンディード 父トーセンラー、母ストロボフラッシュ（父スペイツタウン）。栗東・松下武士厩舎の牡２歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算成績は２戦２勝。重賞初制覇。総獲得賞金は３８９５万５０００円。馬主は（株）グリーンファーム。