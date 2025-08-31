「カルティエ（Cartier）」が、アイコンウォッチ「タンク フランセーズ」の日本限定モデル2種を9月1日に発売する。日本国内のカルティエ ブティック、カルティエ ウォッチブティック、公式オンラインブティックで取り扱う。

1996年に発表されたタンク フランセーズは、ケースと一体化したメタルブレスレットが特徴のモデル。タンクウォッチが持つタイムレスな魅力とフレンチスタイルを受け継ぎ、シンプルなラインで現代的なエレガンスを表現している。

日本限定モデルのケースはイエローゴールド製で、マザーオブパールのダイヤルに12個のダイヤモンドインデックスを4つ爪でセッティング、ダイヤルの四隅にもダイヤモンドをリバースセッティングで配置し、スクエアフォルムを際立たせている。

ケースサイズは25.7×21.2mm、厚さは6.8mmのスモールモデル。日常生活防水仕様で、高効率クォーツムーブメントを搭載する。価格はイエローゴールドケースが419万7600円、ケースの左右にブリリアントカット ダイヤモンドをあしらったモデルが529万3200円。