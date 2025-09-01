プロ野球セ・リーグは31日、各地で3試合が行われました。

首位阪神と2位巨人の1戦は、終盤までもつれる展開に。阪神は1点リードの7回表、5連打で3失点し逆転を許しました。それでもその裏、2アウト1塁の場面で1番・近本光司選手から4番・佐藤輝明選手まで4連続長打が飛び出し、再逆転に成功。9回には2アウト満塁のピンチを招きましたがなんとか逃げ切り、優勝へのマジックナンバーを「7」としました。

6位ヤクルトは3位タイの広島と対戦しました。1点を追う2回、ヒット5本を集めて3得点で逆転。4回にも長岡秀樹選手と村上宗隆選手のタイムリーで広島を突き放すと、計16安打7得点で勝利しました。先発した下川隼佑投手は5回3失点でプロ初勝利。一方、敗れた広島も2桁の13安打を放ちましたがチャンスを生かし切れず、4位に後退しました。

3位タイのDeNAは5位中日と対戦。初回に併殺打の間に先制すると、先発の藤浪晋太郎投手が7回9奪三振無失点と好投を見せました。1点リードの7回裏には代打・宮粼敏郎選手がタイムリーを放って貴重な追加点をあげ、その後DeNAは中日の反撃を許さずに完封リレーで勝利しました。

▽31日のセ・リーグ結果

◆阪神 5-4 巨人

勝利投手【阪神】島本浩也(2勝1敗)

敗戦投手【巨人】中川皓太(1勝3敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1勝2敗29S)

◆ヤクルト 7-4 広島

勝利投手【ヤクルト】下川隼佑(1勝0敗)

敗戦投手【広島】常廣羽也斗(1勝1敗)

セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗9S)

本塁打

【ヤクルト】北村恵吾4号

【広島】坂倉将吾5号

◆DeNA 2-0 中日勝利投手【DeNA】藤浪晋太郎(1勝)敗戦投手【中日】松葉貴大(7勝9敗)セーブ【DeNA】入江大生(3勝3敗22S)