◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0 高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム )

イチロー選抜と対戦した高校野球女子選抜の先発・阿部さくら投手の投球をイチローさんがたたえました。

阿部投手は神戸弘陵学園硬式野球部の制球力が武器のサウスポー。先発として登板すると、先頭のイチローさんをセカンドゴロ、2番・松井稼頭央さんにはヒットを打たれますが3番・松坂大輔さんをショートゴロに抑えます。

そして2アウトランナー1塁で4番・松井秀喜さんを迎えると、2ストライクからアウトコースの球で空振りを奪い、3球三振に仕留めました。

2回はノーアウト1塁2塁のピンチとなりますが、ショートへのダブルプレーとセカンドゴロで切り抜け、阿部投手は2回被安打3、1奪三振無失点の内容でマウンドを降りました。

阿部選手は試合後、松井さんから三振を奪ったことについて「自分の一番自信のあるストレートで三振を取ることができたのでよかったです」と振り返りました。

松井さんは「途中で消えました。消える魔球でしたよ。アウトコースギリギリのところから振ったら消えちゃいました」と驚いた様子。

イチローさんは「僕の一打席目が終わったときにチームメートたちに、今までで一番いいピッチャーだとそう伝えました。女子高生の壁としてまっすぐの早い球がなかなか投げられないというのがあると思うんですけど、その壁が今日の一球目で『あっ越えるかも』という感触を得ました。驚きました」とコメントしました。