フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が1日までにインスタグラムを更新。長女と2人でプールに行ってきたと報告した。

「8月最終日 娘とふたりでプール この夏10回以上プールに行きました笑 ふたりしていい色に日焼けしてる この水着も大活躍してくれた」と書き出し、娘とのツーショットを公開。薄く日焼けしていた岡副は背中を大胆に露出している黒の水着姿だった。

「それにしても初めての場所に行くとき、いつも私がナビの指示通り行けなさすぎて 必ず道に迷ってしまうことが大大大問題 地図読める人と読めない人の違いってなんなんだろうね笑」とつづった。

岡副の投稿に対し「ママはお顔が小さいなあ」「ビーナスと天使」「ムチムチの太もも…」などと書き込まれていた。

大阪・富田林出身の岡副は大阪桐蔭中・高を経て早大文化構想学部に入学。14年から芸能事務所のスプラウトに所属し、フジテレビ「めざましテレビ アクア」に現役女子大生キャスターとしてレギュラー出演。15年3月に早大卒業後、同末にスプラウトの親会社であるセント・フォースへ移籍した。22年4月6日にレーシングドライバー蒲生尚弥との結婚を発表し、同時に静岡県への移住を公表。昨年5月に第1子女児を出産した。健康的な小麦肌から「黒すぎるキャスター」「黒すぎる女子アナ」とも呼ばれる。