プロ野球パ・リーグは31日、各地で3試合が行われました。

4位楽天と2位日本ハムは、延長10回まで両チーム無得点と白熱の投手戦を見せます。しかし延長11回に勝ち越しソロHRを浴び、日本ハムが2連敗を喫しました。延長11回のマウンドにあがった日本ハムの6番手・杉浦稔大投手は、中島大輔選手の第6号ソロを被弾。11回裏には則本昂大投手と宋家豪投手の前に1アウト2、3塁と一打逆転サヨナラの好機をつくるも、ダブルプレーでゲームセットとなりました。

首位ソフトバンクは6位ロッテと対戦。デーゲームで日本ハムが敗れており、ゲーム差を広げるためにも落とせない一戦となる中、2回に先頭からの連打で先制に成功します。しかし直後に先発・松本晴投手が同点ソロを被弾。3回にもピンチを招くと、パスボールとゴロの間の生還で失点を重ねました。さらに4回には3番手・木村光投手が友杉篤輝選手のプロ初HRを浴び3点リードを許します。6回には谷川原健太選手のソロHR、8回には柳町達選手のタイムリーで1点差に迫りますが、反撃及ばずゲームセット。逆転負けでの2連敗を喫しました。

5位西武に2連勝中の3位オリックスは、この日も得点を量産。4回に相手のエラーで先制点をあげると、5回にも1アウト3塁の好機から西川龍馬選手のタイムリーで1点を追加します。直後には外崎修汰選手のタイムリーで1点差に迫られるも、9回にはドラ1ルーキー・麦谷祐介選手がダメ押しの2点タイムリー。西武との同一カード3連勝としました。投げては、先発・エスピノーザ投手が6回途中1失点で2連勝。今季5勝目をあげています。

▽31日のパ・リーグ結果

◆楽天 1-0 日本ハム

勝利投手【楽天】西垣雅矢(5勝)

敗戦投手【日本ハム】杉浦稔大(1勝2敗)

セーブ【楽天】宋家豪 (1S)

本塁打【楽天】中島大輔6号

◆ロッテ 4-3 ソフトバンク

勝利投手【ロッテ】小島和哉(7勝7敗)

敗戦投手【ソフトバンク】松本晴(6勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(2勝3敗4S)

本塁打

【ロッテ】佐藤都志也3号、友杉篤輝1号

【ソフトバンク】谷川原健太2号

◆オリックス 4-1 西武勝利投手【オリックス】エスピノーザ(5勝6敗)敗戦投手【西武】隅田知一郎(9勝8敗)セーブ【オリックス】マチャド(3勝4敗23S)