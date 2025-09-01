地政学リスクに対応するため、サントリーHDは2023年に「インテリジェンス推進本部」を設置。その意義とあわせて実務のリアルをサントリーHD会長の新浪剛史氏が語った。対談相手は、地政学に経済の視点を加えた「地経学」を提唱する地経学研究所所長の鈴木一人氏だ。

【画像】インテリジェンスの専門部署を置いたサントリーHDでは、トランプ大統領が相互関税を発表する前に対策を打てたという

◆◆◆

「インテリジェンス部門」の設置

鈴木 民間企業が社内に「インテリジェンス部門」を設置するのは画期的なことですが、専門部署の設置に踏み切った経緯を改めて教えていただけますか。

新浪 インテリジェンスの重要性、つまり企業が情報を収集し、自分たちで分析することの必要性を強く感じるようになった一つのきっかけは、サントリーが米蒸溜酒大手ビーム社を買収したことでした。ビーム社はロビイング活動やグローバルリスクの把握などはやっていましたが、地政学の観点のインテリジェンスというものではありませんでした。



サントリーHD会長の新浪剛史氏がインテリジェンスの重要性に気がついたきっかけは「ビーム社買収」だったという ©文藝春秋

そして、直接の大きなきっかけとなったのが、中国の武漢で発生した新型コロナウイルス感染症と、これをめぐる「米中の対立」を目の当たりにしたことです。

感染症は国境を越える問題で、本来、国際協調が不可欠です。ところが、中国は重要な情報をいっさい公開せず、WHOの調査も拒否するなかで、米国では多くの死者が出た。

米中対立激化の兆しは、コロナ以前からありました。2001年の中国のWTO加盟以降、米国の側には「中国は経済発展していけば、いずれ西側と平和的に共存できる民主主義国家になる」という期待があったわけですが、「米中の平和的共存は幻想にすぎない」という認識のもとに第一次トランプ政権が生まれ、そうした幻想を完全に打ち砕いたのが、新型コロナだったのです。

鈴木 トランプ大統領は新型コロナを「中国ウイルス」と呼び、激しく批判しましたね。

新浪 この時、私は「今後、米中対立は激化する」と確信したのです。では米中対立のなかで日本企業はどう振る舞えばよいのか。これは簡単に答えの出ない難題です。

むろん、米国は日本にとって最重要の同盟国です。

他方、中国も重要な隣国で、日本経済も中国経済と切り離せない。米国とは異なり、日本にとっては、中国と完全な「分離（デカップリング）」は不可能です。

日本の民間企業である我々も、米中対立の激化という難題を突きつけられている――こうした難題には片手間では対応できないという危機感から、専任の役員をトップに置いたインテリジェンス専門部署の設置に至りました。

鈴木 インテリジェンスに関して、通常、民間企業は“外部”に頼るものですが、そうした部署を自前で“社内”に置くメリットはありますね。

「一般論としてのリスク」とは異なり、「この会社にとって何がリスクなのか」は、外部の人間にはなかなか見えづらい。その企業の事業内容に精通している人だからこそ見えることはあり、同じ情報でも違った見方ができます。

インテリジェンス人材の育成

新浪 とはいえ、悩ましいのは、どんな人材を配置すればよいのか。

鈴木 いきなり社内から適任の人材を見つけるのは至難の業ですね。

新浪 ですから、外部から経験豊富で有能な人材に来てもらうしかなかった。

鈴木 「インテリジェンス推進本部」のトップに起用された元・北米三菱商事ワシントン事務所長の江口豪氏は、まさに適任でしたね。

新浪 商社は、民間企業のなかでも日頃からインテリジェンスに精通することが求められる業種で、なかでも江口氏の豊富な経験に惹かれました。

鈴木 「インテリジェンス推進本部」では、具体的にどんな活動を行なっているのですか。

新浪 インテリジェンスと言っても、「007」のようなスパイ活動を行なうわけではありません（笑）。“極秘の裏情報”を取ることが目的ではない。むしろ公開情報を地道に収集し、情報の一つ一つを結合させながら分析することが大事です。

もう一つ大事なのは「人に会う」こと。何といっても米国の動向を把握することが重要ですから、東京だけでなくワシントンにも事務所を設置して、シンクタンクや米政権の中枢にいた人物や現幹部とネットワークを築き、そこから日常的に情報を収集するように努めています。

《この続きでは、インテリジェンス推進本部について新浪剛史氏がさらに語っています》

※本文の全文（約8500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年9月号に掲載されています（新浪剛史×鈴木一人「『地経学』経営のすすめ」）。全文では、下記の内容をお読みいただけます。

・「地経学研究所」の狙い

・「インテリジェンス部門」の設置

・インテリジェンス人材の育成

・情報の収集だけでなく共有が大事

・中国のカードの方が強かった

・米中以外の国とも

・今後も続く米国の孤立主義

・AI覇権を握るのは米か中か

・台湾有事への備え

（新浪 剛史,鈴木 一人／文藝春秋 2025年9月号）