東京の中心といったら、一体どこなのだろうか。

国会や首相官邸などのある永田町や官公庁の集まる霞が関……とするのはさすがに無理筋だろう。日本の政治や行政の中心であっても、東京という都市の中心とは少し違う。ならば東京都庁があって、世界的歓楽街の歌舞伎町も近い新宿か。

他にも、赤坂や六本木といった繁華街、丸の内から日比谷にかけてのオフィス街など、有力候補は目白押しだ。つまるところ、結論など出ない。それだけ東京は巨大すぎる都市なのである。

ただ、こと鉄道ネットワークという点に限れば、比較的ハッキリしている。新宿・品川・池袋といったマンモスターミナルがあるにせよ、やはりその中心といったら東京駅であろうことは論を俟たない。かつて中央停車場とも呼ばれた東京の、そして日本の中心的なターミナルである。

82年前に姿を消した“幻のターミナル駅”

ところが、である。東京が開業したのは1914年なのである。鉄道が世に登場した明治の初めから約40年の間、東京は“中央停車場”を持っていなかったのだ。

ならば、東京駅のない時代、その役割はどの駅が担っていたのだろうか。

その答えは、ひとつは新橋であり、上野であった。そしてもうひとつの答えが、中央線神田〜御茶ノ水間の高架下に残っている。いまはなき、万世橋駅である。

かつて“東京の中心”だった場所を訪ねて

その場所に、御茶ノ水駅から向かおう。

ひと昔前の狭苦しかったコンコースから一変した御茶ノ水駅の聖橋口を出て、線路沿いの淡路坂を東に向かって下ってゆく。

その脇で中央線と総武線が分岐して、総武線は高架のまま神田川を渡って秋葉原へ。中央線は坂を下ったところで高架に駆けのぼり、右にカーブして神田駅を目指す。



そんな都心の鉄道のダイナミズムを横目に昌平橋の脇を通り過ぎ、神田郵便局の前を進んでゆくと、万世橋の南の袂。

中央通り（国道17号）という大通りから少し裏に入ったその場所にかつて万世橋駅があった。

往年の赤レンガがそのまま残された跡地

もう少し具体的にいえば、JR神田万世橋ビルという高層ビルが建っているところが万世橋駅の駅舎があった場所だ。

高架を支える赤レンガはいまもそのままで、さらにその上のホームに上る階段などもまるでそのまま残っている。

高架の上には往年のホームも現存し、両脇を中央線の電車が駆け抜ける。

神田川沿いには保存車両が留置されている線路があるが、そこも万世橋駅現役当時は列車が発着するホームだったのだろう。

万世橋駅跡は高架下がごっそり商業施設になっているから、そんな歴史の面影をつぶさに感じることができる。

“裏通りにヒッソリ感”のナゾ

この万世橋駅、全盛期には1日に2万人ものお客がやってきて、東京では上野・新橋・新宿に次ぐ第4の利用者数を誇っていたという。紛れもなく、東京を代表するターミナルのひとつだったのだ。

だがしかし、である。万世橋を渡る中央通りがすぐ脇を通り、南側には靖国通りも通っている。

そんな大通りが交わる交差点が近くにあるにせよ、万世橋駅のその場所はやや裏通りに面するといった印象を抱く。

また、すぐ近くには御茶ノ水駅・秋葉原駅・神田駅といった駅もある。そんな中、どうして万世橋駅が東京を代表するターミナルになったのだろうか。

この地に“幻のターミナル駅”が開業したワケ

万世橋駅が開業したのは、1912年のことだ。その当時、万世橋駅周辺に広がる神田の町は、東京の文字通りの中心、最も繁華な町だった。

もちろんいまでもこの一帯が活気に富んでいることは言うまでもない。が、その昔はいま以上の圧倒的な存在感を東京という都市の中で占めていたのだ。

そのルーツは江戸時代の初め頃。現在の中央通り、旧中山道を軸として町人地が開かれた。

その中にも点在していた寺社は明暦の大火以後郊外に移転。跡地にさらに町家が入り込む。

さらに神田川の舟運とも結び付き、青果市場が設けられるなど物資の集積地にもなってゆく。

こうして発展した神田の町は、明治初期には人口10万人、日本一の人口密度を誇るほどになる。明治半ばには大火に見舞われたもののすぐに復興、須田町交差点が市電のターミナルになったこともあり、さらに一層の成長を見せた。

伊勢丹や松屋といった百貨店が創業したのも神田の町。大正初期、神田区の人口は17万人を超えている。

そうした中で、満を持して開業したのが中央線のターミナル・万世橋駅だったのだ。

なぜ“東京の中心”から外れたのか

万世橋駅の袂には火除地として確保された広場があって、そこに鉄骨煉瓦造り2階建ての荘厳な駅舎が建てられた。2階にあった洋食屋「ミカド」には若き日の芥川龍之介も通っていたという。

駅前は東京で最も地価の高い土地。大正時代、万世橋駅はまさに東京でいちばんの栄華を誇ったターミナルだったのである。

それがたったの100年あまり前。いまの万世橋駅跡には、「東京の中心」たる雰囲気は感じられない。

もちろん大都市の中の市街地ではあるのだが、そこに聳えるオフィスビルといい、周囲を行き交う人やクルマの交通量といい、少し離れた靖国通りや中央通り沿いのほうが、よほど活気に溢れている。万世橋駅も、とうの昔に廃止された。

万世橋が凋落した“決定的理由”とは？

ターミナル・万世橋が凋落したひとつのきっかけは、1914年の東京駅開業だ。

これにより、東京都心にいくつか点在していたターミナルの存在感は一気に低下する。万世橋駅もそのひとつだった。

ただ、この時点ではまだ駅前の須田町交差点が市電の要衝として機能していたこともあり、大きく立場を損なうことはなかった。

すべてが一変したのは1923年9月1日、関東大震災である。

関東大震災により、神田周辺はもとより東京都心はことごとく灰燼に帰した。いかにもターミナル然としていた万世橋駅の駅舎も焼け落ちた。

震災後の都市計画で“裏通り”に

さらに万世橋駅にとって泣きっ面に蜂だったのは、震災後の復興都市計画だ。

復興計画で特に力を入れられたのは、道路整備であった。道幅の広い新たな幹線道路を整備し、火除けの役割を持たせる、というものだ。

そのひとつとして開通したのが大正通り、現在の靖国通りだ。

結果、万世橋駅前にあった市電の要衝・須田町交差点は中央通りと靖国通りの交差点に移される。

万世橋駅は、中央通りと靖国通りから少し外れた裏道沿いの駅になってしまったのだ。

利用客数が1日2万人→2000人に激減

アドバンテージだった市電との乗り継ぎという役割を失い、さらにシンボルの駅舎も失われれば、衰退するのも無理ない話。

さらに震災をきっかけに都心から郊外への人口移転が加速し、伊勢丹や松屋も神田から去っていった。

日本一の繁華街・神田の町は、震災を機に大きく形を変えてゆく。万世橋駅の急速な凋落は、それを象徴するようなできごとだったのかもしれない。

震災後、万世橋駅は新たに簡素な駅舎が建てられた。

さらに1925年には上野〜神田間が開通して山手線の環状運転がはじまった。秋葉原駅も旅客営業を開始し、万世橋駅の立場はますます寂しいものになる。

かつて1日2万人ものお客が行き交ったターミナルも、昭和の初めには1日2000人程度のお客がパラパラと。巨大な駅舎が消えた跡には交通博物館が開業し、むしろ博物館の方が存在感を高めていった。

そうしてお客が減り続けたその流れのままに、万世橋駅は1943年に休止、そのまま廃止されてしまう。

特にお客が多いわけでもなく、近くには別の駅があるからなくなっても利便性は損なわれない。

そんな駅が戦時中という緊急時にあって閉ざされるのも仕方がなかったのだろう。

路地裏に今も残る“ターミナル時代の面影”

万世橋駅という東京を代表するターミナルは、関東大震災とその後の復興都市計画のうねりの中で、歴史の彼方に消え去ったのである。

そうして裏通りの中に埋没して消えた万世橋のターミナル。しかし、高架下の商業施設の中に足を運ばずとも、周辺にはターミナル時代の面影がいくらか残されている。

そのひとつが、駅前から靖国通りにかけての一帯だ。細い路地が張り巡らされているこの一角には、古き東京、江戸の空気感を残した老舗が並んでいる。

かんだやぶそば、神田まつやといった江戸前のソバの名店もここにある。

現代的な繁華街、歓楽街とはまったく違うが、昼時になれば周辺のオフィスビルからこの町にランチを求めて会社員たちがやってくる。多少はお値段も張りそうなのに、どの店も行列ができていたりするからやっぱり東京はスゴい。

この町が日本有数の繁華街だった時代の風景はどのようなものだったのか。それを想像しながら、万世橋駅跡を歩いてみるのも、悪くない。

万世橋駅跡から中央通りに出て、中央線の高架をくぐって万世橋を渡れば、その先は電飾も色鮮やかな秋葉原の町である。

