¡ÖÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡×¥É·³ÅÁÀâ¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¿¼¤Þ¤ë¡È·É°Õ¡É¡ÖÈà¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡×
Æü¡¹ÂçÃ«¤ÎÅØÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Ï»¿¼¤òÀË¤·¤ß¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÂçÅê¼ê¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î29Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ØKLAC¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½µå³¦¤Ç¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤âÀä»¿¤Î¥«¡¼¥Ö¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡2008Ç¯5·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»221¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¿37ºÐ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤ÎÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î°ìÎ®Åê¼ê¤¿¤Á¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½ÏÎý¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃ«¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã°ÛÅª¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤Î´õ¾¯À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÆü¡¹¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤â¿¨¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âº·É¤ÎÇ°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÎ¾Êý¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤½àÈ÷¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÂº·É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÅêÂÇ¤Î¡ËÎ¾Â¦ÌÌ¤ò¤³¤¦¤·¤Æ´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ê·Ð¸³¤À¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ËÉñÂæÎ¢¤Ç·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¡ÖÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡£Ä¹¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀ¸¤È´¤¡¢µå³¦¤Î¡ÖÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡×¤È²½¤·¤¿ÃË¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡ÈÂçÃ«É¾¡É¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]