栗好きさん集合！名駅徒歩5分の絶景ホテルで秋の味覚を満喫するアフタヌーンティー9/1～
三井ガーデンホテル名古屋プレミアで
栗×キャラメルのアフタヌーンティー
名古屋駅から徒歩約5分。シンフォニー豊田ビルの18階に位置する「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」のレストラン『The Living Room with SKY BAR』で、この秋だけの特別なアフタヌーンティーが登場。
テーマは「栗×キャラメル」。
旬の食材をふんだんに使ったスイーツと名古屋らしさあふれるセイボリーを、地上80mの絶景とともに楽しめます。
提供期間は9月1日(月)から11月30日(日)まで。
秋の女子会や自分へのご褒美にぴったりなこのプラン、詳しくご紹介します。
予約はお早めに！
レストラン予約サイト
オズモールの
お勧めプランをCHECK
秋の絶景とともに甘美なひととき
栗・洋梨・紫芋など秋の味覚が満載
今回のアフタヌーンティーの最大の魅力は、秋の味覚を詰め込んだスイーツの数々です。
まず目を引くのは「洋梨とキャラメルのムース」。なめらかなキャラメルの甘みと、洋梨の上品な酸味が絶妙なバランスを奏でます。
さらに、紫芋のモンブランや紅はるかのスイートポテトなど、秋らしさあふれるスイーツが品々がテーブルを華やかに彩ります。
特にお勧めなのが、サルタナレーズンスコーン。
温かいスコーンに蜂蜜やジャムをたっぷりつけていただく時間は、まさに至福のひととき。普段頑張っている自分への最高のご褒美になるはずです。
他にも、ピスタチオカタラーナ、紅茶のロールケーキ、タルトショコラ、葡萄酒のジュレ、そしてかぼちゃのパウンドケーキまで。
まさに、食欲の秋を余すことなく堪能できる充実の内容です。
【スイーツラインナップ】
洋梨とキャラメルのムース
ピスタチオカタラーナ
紅茶のロールケーキ
紫芋モンブラン
タルトショコラ
かぼちゃのパウンドケーキ
サルタナレーズンスコーン＆蜂蜜、ジャム
葡萄酒のジュレ
洋梨のギモーブ
フィナンシェ
バウムクーヘン
どれもパティシエが丁寧に仕上げた逸品ばかりです。
秋の甘さを心ゆくまで楽しめます。
名古屋らしさが光る
ユニークなセイボリーも注目
アフタヌーンティーって甘いものばかりで飽きちゃうかも…。そんな心配はご無用です。
このアフタヌーンティーの魅力は、スイーツだけでなくセイボリーも充実しているところです。
特に「名古屋コーチン卵と鰻のキッシュタルト」や「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」は、名古屋ならではの斬新な組み合わせに驚かされます。
濃厚な名古屋コーチン卵と、香ばしい鰻が織りなすハーモニーは、ぜひ一度体験してほしい美味しさ！
さらに「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」も注目です。
名古屋グルメの定番が、こんなに可愛らしいサイズで楽しめるなんて、なんだか嬉しくなりますよね。
甘辛い特製味噌ダレが食欲をそそり、スイーツの合間の良いアクセントになります。
さらに、ハモンセラーノとフェタチーズのピタパンや季節のスープ、本日の野菜ムースなど、バリエーション豊富なので、バランス良く最後まで飽きずに楽しめます。
お気に入りの一杯で至福の時間
豊富な紅茶とハーブティーのフリーフロー
ドリンクはイングリッシュブレックファーストやアッサムの紅茶に加えて、フルーティーカモミールやルイボスクリームオレンジのハーブティー、さらにはマサラチャイやルイボスクリームオレンジまで個性豊かなラインナップ。
もちろんコーヒーも選べるので、どんな気分にも寄り添ってくれます。
スイーツやセイボリーとのペアリングを考えるのも楽しい時間です。
すべてフリーフローで、会話を楽しみながらゆっくりティータイムを過ごせるのも嬉しいポイント。
開催概要まとめ
【提供期間】
9/1(月)～11/30(日)
【提供時間】
14:00～17:00
(最終入店15:00・LO16:30）
【料金】
平日4,500円・土日祝4,800円
【場所】
三井ガーデンホテル名古屋プレミア18階
The Living Room with SKY BAR
予約はお早めに！
レストラン予約サイト
オズモールの
お勧めプランをCHECK
-店舗について-
The Living Room with SKY BAR
地上80mの非日常に囲まれて
都会の絶景と特別なひととき
モダンオリエンタルをテーマにしたレストラン。
地上80mの高さから望む絶景は、昼は開放感あふれるパノラマビューで、夕方になると黄金色に染まる街並みが広がります。
窓の外の景色を眺めながら、秋の味覚と紅茶に癒される時間は、日常を忘れさせてくれること間違いなし！
お勧めポイントまとめ
①地上80mの絶景アフタヌーンティー
②秋の味覚・栗×キャラメルがテーマ
③名古屋ならではのセイボリーも充実
④紅茶やハーブティーがフリーフロー
⑤名駅の近くでアクセスの良さも抜群
栗とキャラメルの香りに包まれながら、絶景とともに味わう極上のアフタヌーンティー。
この秋、名古屋でちょっと贅沢に上質な時間を過ごしたいときは、ぜひチェックしてみてください！
店舗名：The Living Room with SKY BAR
住所：シンフォニー豊田ビル三井ガーデンホテル名古屋プレミア18F
営業時間：提供時間14:00～17:00
定休日：期間中は無休
公式サイト：https://www.livingroom-skybar.com/