三井ガーデンホテル名古屋プレミアで

栗×キャラメルのアフタヌーンティー

名古屋駅から徒歩約5分。シンフォニー豊田ビルの18階に位置する「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」のレストラン『The Living Room with SKY BAR』で、この秋だけの特別なアフタヌーンティーが登場。

テーマは「栗×キャラメル」。

旬の食材をふんだんに使ったスイーツと名古屋らしさあふれるセイボリーを、地上80mの絶景とともに楽しめます。

提供期間は9月1日(月)から11月30日(日)まで。

秋の女子会や自分へのご褒美にぴったりなこのプラン、詳しくご紹介します。

予約はお早めに！

レストラン予約サイト

オズモールの

お勧めプランをCHECK

秋の絶景とともに甘美なひととき

栗・洋梨・紫芋など秋の味覚が満載

今回のアフタヌーンティーの最大の魅力は、秋の味覚を詰め込んだスイーツの数々です。

まず目を引くのは「洋梨とキャラメルのムース」。なめらかなキャラメルの甘みと、洋梨の上品な酸味が絶妙なバランスを奏でます。

さらに、紫芋のモンブランや紅はるかのスイートポテトなど、秋らしさあふれるスイーツが品々がテーブルを華やかに彩ります。

特にお勧めなのが、サルタナレーズンスコーン。

温かいスコーンに蜂蜜やジャムをたっぷりつけていただく時間は、まさに至福のひととき。普段頑張っている自分への最高のご褒美になるはずです。

他にも、ピスタチオカタラーナ、紅茶のロールケーキ、タルトショコラ、葡萄酒のジュレ、そしてかぼちゃのパウンドケーキまで。

まさに、食欲の秋を余すことなく堪能できる充実の内容です。

【スイーツラインナップ】

洋梨とキャラメルのムース

ピスタチオカタラーナ

紅茶のロールケーキ

紫芋モンブラン

タルトショコラ

かぼちゃのパウンドケーキ

サルタナレーズンスコーン＆蜂蜜、ジャム

葡萄酒のジュレ

洋梨のギモーブ

フィナンシェ

バウムクーヘン

どれもパティシエが丁寧に仕上げた逸品ばかりです。

秋の甘さを心ゆくまで楽しめます。

名古屋らしさが光る

ユニークなセイボリーも注目

アフタヌーンティーって甘いものばかりで飽きちゃうかも…。そんな心配はご無用です。

このアフタヌーンティーの魅力は、スイーツだけでなくセイボリーも充実しているところです。

特に「名古屋コーチン卵と鰻のキッシュタルト」や「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」は、名古屋ならではの斬新な組み合わせに驚かされます。

濃厚な名古屋コーチン卵と、香ばしい鰻が織りなすハーモニーは、ぜひ一度体験してほしい美味しさ！

さらに「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」も注目です。

名古屋グルメの定番が、こんなに可愛らしいサイズで楽しめるなんて、なんだか嬉しくなりますよね。

甘辛い特製味噌ダレが食欲をそそり、スイーツの合間の良いアクセントになります。

さらに、ハモンセラーノとフェタチーズのピタパンや季節のスープ、本日の野菜ムースなど、バリエーション豊富なので、バランス良く最後まで飽きずに楽しめます。

お気に入りの一杯で至福の時間

豊富な紅茶とハーブティーのフリーフロー

ドリンクはイングリッシュブレックファーストやアッサムの紅茶に加えて、フルーティーカモミールやルイボスクリームオレンジのハーブティー、さらにはマサラチャイやルイボスクリームオレンジまで個性豊かなラインナップ。

もちろんコーヒーも選べるので、どんな気分にも寄り添ってくれます。

スイーツやセイボリーとのペアリングを考えるのも楽しい時間です。

すべてフリーフローで、会話を楽しみながらゆっくりティータイムを過ごせるのも嬉しいポイント。

開催概要まとめ

【提供期間】

9/1(月)～11/30(日)

【提供時間】

14:00～17:00

(最終入店15:00・LO16:30）

【料金】

平日4,500円・土日祝4,800円

【場所】

三井ガーデンホテル名古屋プレミア18階

The Living Room with SKY BAR

-店舗について-

The Living Room with SKY BAR

地上80mの非日常に囲まれて

都会の絶景と特別なひととき

モダンオリエンタルをテーマにしたレストラン。

地上80mの高さから望む絶景は、昼は開放感あふれるパノラマビューで、夕方になると黄金色に染まる街並みが広がります。

窓の外の景色を眺めながら、秋の味覚と紅茶に癒される時間は、日常を忘れさせてくれること間違いなし！

お勧めポイントまとめ

①地上80mの絶景アフタヌーンティー

②秋の味覚・栗×キャラメルがテーマ

③名古屋ならではのセイボリーも充実

④紅茶やハーブティーがフリーフロー

⑤名駅の近くでアクセスの良さも抜群

栗とキャラメルの香りに包まれながら、絶景とともに味わう極上のアフタヌーンティー。

この秋、名古屋でちょっと贅沢に上質な時間を過ごしたいときは、ぜひチェックしてみてください！

店舗名：The Living Room with SKY BAR

住所：シンフォニー豊田ビル三井ガーデンホテル名古屋プレミア18F

営業時間：提供時間14:00～17:00

定休日：期間中は無休

公式サイト：https://www.livingroom-skybar.com/