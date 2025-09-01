¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò°ìÈ¯¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢Æ¬¤è¤¯ÏÃ¤¹¡Ö·¿¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡×¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆó¤ÎÌð¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ç¸ÀÍÕ¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹
¡¡¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÀâÌÀ¤ÇÍÑ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃê¾ÝÅÙ¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤Í¸ú¤Ê¤Î¤¬¡ÖÆó¤ÎÌð¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÌð¡¢¤Ä¤Þ¤êÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÁ¤¨Êý¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÅÁ¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆó¤ÎÌð¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î»°¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÅÀ¡¡§´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤Þ¤»¤ë¨¡ÓÈ¤¨ÏÃ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦ÈæÓÈ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡¡»ëÅÀ¢¡§Ãê¾ÝÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¨¡Æü¾ï¸ì¡¦¶ñÂÎÎã¡¦´¶¾ð¤òÅº¤¨¤ë
¡¡»ëÅÀ£¡§ÏÀÅÀ¤òÂ·¤¨¤ë¨¡É¾²Á¼´¡¦Á°Äó¾ò·ï¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë
¡¡»ëÅÀ¡¡§¸À¸ì¤ò´¶³Ð¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë
¡¡ÀâÌÀ¤¬²á¾ê¤Ë¶ñÂÎÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ºÙ¤«²á¤®¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸À¸ì¤ò´¶³Ð¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡×¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡§
¡¡¡ý¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¢¤È¤«¤éÁÈ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ý²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÂÎ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤éÍ·¤Ó¤¿¤¤¥²¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Å¬µ¹Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ý¥¢¥á¥Õ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÇÓÈ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤Ëµó¤²¤¿¥¢¥á¥Õ¥È¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤À¤È¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÓÈ¤¨¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÓÈ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÅÀ¢¡§Ãê¾ÝÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤òÃµ¤¹
¡Ö´¶³Ð¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÓÈ¤¨¤ë¡×¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤¬Ãê¾ÝÅª²á¤®¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
Îã¡§
¡¡¡ý¾ÍèÅª¤ËÂ¾Éô½ð¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ýÄ¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¼¨ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÊ¸»ú¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¡¢¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢Æ°¤«¤¹¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ØÄê»þ´Ö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬5Àé±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸áÁ°¡¦¸á¸å»ØÄê¤Ç¤¢¤ì¤Ð3Àé±ß¡¢ÆüÉÕ»ØÄê¤Î¤ß¤Ê¤éÀé±ß¡¢»ØÄê¤Ê¤·¤Ê¤éÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ëÅÀ£¡§Á°Äó¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢ÏÀÅÀ¤òÂ·¤¨¤ë
¡¡Áê¼ê¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÏÃ¤ÎÁ°Äó¤òÂ·¤¨¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¡§
¡¡¡ý¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¡¢ÊÌ°Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª°Â¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¾Íè¤Î³ÈÄ¥À¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Äó¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Æ¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤â·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æó¤ÎÌð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºÇ½é¤ÎÌð¤¬¤¦¤Þ¤¯»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤Ë¼¡¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈ¯¤Ç¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌð¤ò²¿ËÜ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÏÃÎÏ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë