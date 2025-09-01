韓国チアガール、ざっくり開いた“視線強奪ウェア”でファンを一網打尽に「海の女神だ…」「本当に美しい」【PHOTO】

韓国チアガールのウォン・ミンジュが、大胆なスポーツウェア姿で視線を奪っている。

【写真】韓国チア、“目のやり場に困る”接近SHOT

ウォン・ミンジュは最近、自身のインスタグラムで「夏のグルメ店…♡」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真を見ると、ウォン・ミンジュがブルーのスポーツウェアに白のジャケットを合わせた服装で海辺に佇んでいる。

174cmの長身が映えるスラリとした美貌はさることながら、ざっくりと開いたスポーツウェア姿でボリューム感も堂々と披露したウォン・ミンジュ。思わず二度見してしまうような完璧なプロポーションで、多くのファンを魅了させていた。

投稿を目にしたファンからは、「服が可愛すぎる」「海の女神だ…」「ビューティフル！」「本当に美しい」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝ウォン・ミンジュInstagram）

ウォン・ミンジュは1994年4月20日生まれの31歳。2015年よりチアガールとしての活動をスタートし、現在は韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズ、男子プロバスケKBLのソウル三星サンダース、女子プロバスケWKBLの龍仁サムスン生命ブルーミンクスでチアを務めている。身長174cm・体重48kgという美スタイルの持ち主で、高い人気を集めている。