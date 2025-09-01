「生成AIブームの恩恵」7カ月で元本500万円が2000万円に！金融資産1億円・40歳男性のバガー株体験
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
回答者プロフィール年齢性別：40歳男性
「さくらインターネットで4バガー達成、保有数は5000株」投資歴は「約20年」、現在は投資信託やETF（上場投資信託）を中心に運用しているという40代の投稿者男性。
「4バガー後は全て売却。キャピタルゲインは1500万円」途中、株価の変動などで気持ちが揺れたことがあったか、という質問には「想定以上に急なピッチだったため、天井がいつかそわそわしてローソク足のシグナルを見ていました」と投稿者。
