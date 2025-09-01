これまで謎に包まれてきた世界…日本でカウンセリングが根付かない「本当の理由」

「20年越しの謎解きの総決算です。30年読み継がれる本にするべく書きました」（著者）

『居るのはつらいよ』で紀伊國屋じんぶん大賞・大佛次郎論壇賞を受賞した臨床心理士の東畑開人さんが、自身の総決算として書き上げた現代新書『カウンセリングとは何か 変化するということ』（9月18日発売）。これまで世に知られてこなかったカウンセリングの現場を社会にひらき、「なぜ心は変わるのか」という謎を解き明かした一冊です。

家族、職場、学校、恋愛…どうしようもない悩みを抱えるすべての人に贈る『カウンセリングとは何か 変化するということ』より、まえがきを公開します。

どうやって心は変わるのか

さて、カウンセリングとは何か。

大それたタイトルに聞こえるかもしれません。実際、野心的な企てだと思っています。というのも、この本はカウンセリングの全体を描き、そして原理を書こうとしているからです。

これまでもカウンセリングについての本は無限に書かれてきました。技術書もあれば、理論書もあります。一般的な啓発書だってある。

だけど、それらは基本的には各論でした。特定の学派（精神分析や認知行動療法など）のやり方や、特定の問題（うつやトラウマ、不登校など）へのアプローチ、あるいは特定の現場（学校や病院など）でのカウンセリングについて、精密で、高度な各論が目も眩むほどに書かれてきた。

このことは専門性の蓄積としては素晴らしいことなのですが（本文の注で逐次紹介していきます）、問題は多種多様なカウンセリングが、まるでネットショップの検索結果のようにバラバラに陳列されるようになったことです。いわば大量の部分だけが並べられて、全体が見えなくなった。そして、それらの各論は相互に矛盾することをしばしば言うから、誰も原理を把握できなくなった。

本文の中で詳細に説明しますが、これがここ30年の臨床心理学の情勢でした。カウンセリングとは何か。誰にもわからなくなった。ユーザーも、一般市民も、そして当の専門家さえも、カウンセリングの全体と原理がわからない。

その結果、日本社会ではいまだに、カウンセリングはふしぎの国のままにとどまっています。戦後のカウンセリングの導入からすでに80年の歴史があり、病院や学校、役所や会社、あるいは刑務所にまで、社会のさまざまなところでカウンセリングは広く行われているにもかかわらず、カウンセリングで何がなされるのか、そこで何が変化するのか、よくわからない。

欠けているのは原論です。

カウンセリングとは何か。心とは何か。心の問題とは何か。心が変化するということはいかにしてなされるのか。

大づかみで、全体を俯瞰し、そして原理を抽出するような知的作業が必要です。各論たちを俯瞰して、原論を生み出さねばならない。

ユーザー目線からカウンセリングを語る

カウンセリングとは何か。

この大それた企てのために、この本で採用した視点には二つの特徴があります。ひとつは社会からのまなざしであり、もうひとつは「変化するということ」への注目です。この二つは相互に絡み合っています。

まず、この本では、カウンセリングを専門家のものではなく、ユーザーのものとして語ることを試みました。つまり、臨床心理学から見たカウンセリングではなく、社会にとってのカウンセリングを語ろうとしたということです。そう、視点を社会の側に置く。

冷蔵庫とは何か。これを専門家サイドから語ると、コンプレッサーがどうとか、冷媒ガスがどうとかという話になりますが、ユーザーサイドから語ると、麦茶をおいしく冷やし、肉を保存し、氷を作るものだという話になります。さらには「食べること」「料理すること」「備蓄すること」という人間性の根源に関わる話にまで発展するかもしれません。

同じようなまなざしで、カウンセリングを語ってみたい。カウンセリングとは、いかなる歴史的要請から出現し、実際にいかなる社会的機能を果たしているのか。カウンセリングは、人間のいかなる苦悩を扱い、引き受け、人間に何をもたらすものなのか。この次元でカウンセリングを考えてみたい。そのために、この本では医療人類学という学問の力を借りることになります。

とはいえ、抽象的な話をしようというわけではありません。カウンセリングとは実務であり、常に具体として存在するものです。ですから、今カウンセリングに通っているユーザーや今後利用を検討している人、そしてご家族や知人の方にカウンセリングをすすめたいと思っている人たちが「カウンセリングとは何か」を理解し、具体的にどのように使えばいいのかがわかるように書きました（もちろん、専門家たちの日々の仕事の役に立つようにも書かれているはずです）。

そのような具体的な話を通じて、カウンセリングの原理、そして人間の心というものの普遍的な働きを取り出そうとするところにこの本の特徴があります。個別から普遍へ、実務から原理へと至ろうとするのが「臨床の知」の伝統です。これを踏襲することにします。

【前編】「どうして心は変わるの？」孤独な現代を生きるためにカウンセラーが語れること