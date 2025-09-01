◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)

イチロー選抜として高校野球女子選抜と対戦したイチロー氏が試合後、かつてファンと公言していた中日に対する印象を語りました。

今回の開催地は中日が本拠地とするバンテリンドーム。イチロー氏の地元でもある愛知県での開催ともあり、凱旋を楽しみにしたファンも多く駆けつけました。

イチロー氏は現在の中日について聞かれると「日本のプロ野球は毎日チェックしていますよ。ドラゴンズでいうと、ボスラーはシアトルにいましたし、一瞬ですけどキャンプの間、チェイビスもいたので、すごく距離が近い」と印象を述べました。

そして上林誠知選手についても「彼も一緒に練習しました。(背番号)51番で意外と接点のある選手が多い」と語りました

上林選手の印象については「一日だけだったから、オフの間の練習だしその一日でなかなかこういった選手だったとは言えない、それは失礼な話になるので」と話しつつ、「僕からすれば一日で帰るのかよって思いはありました(笑)気合をいれるなら3日か4日、もしくは一週間やりたいですってそういう気持ちほしいよね、そうするといろんなことが、一日じゃみえないものがあるので、それはみてみたかったです。でも一日で帰りました」とコメント。

さらに最後にはイチローさんに憧れて51番をつけたという話について「聞いたことはあるんですけど、本当に憧れてたら51つけるのかな」とイチロー節で周囲に笑いを巻き起こしました。