市場規模は5年で2倍に…AIブームで需要爆発の「データセンター関連株」6選を実名公開【日本株】

日米ともに株式市場が好調だ。ジャクソンホールでパウエルFRB議長は、9月にも利下げに踏み切る可能性を示唆し、追い風である。とはいえ、トランプ大統領の言動に、相場が左右されることは変わりない。内政に目を移しても、与党が衆参院ともに過半数割れし、自民党内も一枚岩ではなく、不安定な状態である。政治リスクがつづく投資環境といえよう。

そんな中、2億り人で投資作家の桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。

「トランプ大統領に逆らった投資は絶対にしてはダメ。内政が不安定なことも不安材料です。とはいえ、それらに関係なく伸びていく業界、企業に投資すると、投資妙味があるでしょう。たとえば需要旺盛なデータセンター関連がそのひとつに挙げられます」

本稿では、データセンター関連銘柄への投資について、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井氏に、解説してもらう。

そもそもデータセンターとは？その現状と見通し

いまデータセンターが熱い。日本企業のみならず、海外企業からの投資も多くあります。アマゾン、グーグル、マイクロソフトなど大手テック企業が日本でもデータセンターを建設しています。多くの投資を呼び込む理由は、AI(人工知能)の需要が旺盛だからです。

需要が伸びる業界に投資することは、投資で基本中の基本です。需要が伸びるから、企業は積極的に供給し、結果売上高を伸ばして利益も伸ばすことができ、株価が上がるという流れです。

データセンターとは何なのでしょうか。言葉では聞くけど、中身はいまいちわからないというのが率直な感想だと思います。たとえば、私たちが普段から利用しているメッセージアプリ、動画配信、AIなど様々な分野で膨大なデータが行き来しています。データセンターは、膨大な量のデータを処理・保存する施設で、デジタル社会において基盤となるインフラです。水道、電気、ガスと並んで、私たちの生活にも、企業活動にも必須な存在です。

データセンターには、サーバーやネットワーク機器、インターネットと接続できる高速回線、冷却装置、大容量電源、バックアップ電源、空調設備など様々な設備が整えられています。ここに投資のヒントがあるでしょう。

データセンターの現状と見通しを確認してみましょう。総務省が公表した「令和6年版情報通信白書」によりますと、日本のデータセンターの市場規模（売上高）は、2022年に2兆938億円だったのが、2027年には4兆1862億円まで成長する見込みであるとされます。市場規模は5年で2倍に成長することになります。

銘柄選択の10ルール

米国の大手テック企業以外にも、日本企業の多くがデータセンターに関わります。電力供給、設備工事、電源設備、冷却装置、空調設備、セキュリティ対策、電線など関連分野が多岐に広がり、それだけ多くのデータセンター関連銘柄があります。とはいえ、データセンター関連銘柄なら何でもいい訳ではなく、成長する企業を選ぶ必要があります。銘柄選びのポイントをご紹介しましょう。

（1）時価総額

投資するなら大型株（TOPIX構成銘柄で時価総額と流動性が高い上位100位以内）か、中型株（同101〜500位）のうち上位（時価総額が概ね1兆円以上）にある企業が安心です。それらは経営が比較的安定していますし、株価が大きく動くことがあまりなく、株式の流動性が高く売買しやすいです。

（2）業界1位か2位

業界1位か2位を選びましょう。わざわざ下位の企業を選ぶ必要がないことは明白です。通常、上位であるほど競争力があります。もしくは、ニッチに稼ぐ企業も良いでしょう。営業利益率は10%以上あれば優秀です。

（3）増収増益

長期的には、株価は企業価値にリンクします。企業価値とは、一言でいえば「稼ぐ力、稼ぎを伸ばす力」です。よって、増収増益、つまり売上高も営業利益も成長している企業を選びましょう。加えて、1株あたり利益（EPS）の成長も重要です。

（4）株価のトレンド確認

株価のトレンドを確認しましょう。長期で見て、株価が上昇しているのか、下降しているのかを確認するだけで、難しいチャートを学ぶ必要はありません。5年チャートや10年チャートで上昇傾向の銘柄を選びましょう。

（5）増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益を損なうような企業には投資しない方がいいでしょう。

（6）自社株買いの推移

企業が自社株買いをすると株価は上がります。自社株買いを頻繁にするということは株主還元に熱心であるといえます。

（7）自己資本比率

自己資本比率が低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

（8）ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。2桁あれば優良、8％あれば合格ラインでしょう。

（9）不祥事の過去がないか

企業は不祥事を起こすと、連続する傾向にあります。または、過去の不祥事が続けて明るみに出ることもあります。なかには、外部要因とみられるケースもありますが、企業の対応を確認しましょう。

（10）PER推移

ここまでの9項目が優良であり有力な投資先候補になったとしても、高値掴みはいけません。予想PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。過去の予想PERに比べて大幅に低い「バーゲンセール状態」が理想ですが、それを待つといつまでも投資できません。高値掴みでなければ良しとしましょう。

予想PERは、次の計算式で算出できます。

予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想）

1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上、10項目を挙げましたが、100点満点の銘柄はありませんから、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

銘柄紹介

銘柄紹介に移ります。データセンター関連銘柄6選となります。

※推奨ではなく紹介です。（ ） 内は銘柄コードです。

(1)SCSK（9719）

住友商事グループの総合ITサービス企業です。1988年よりデータセンター事業をしています。運営するデータセンターは、国内10ヶ所で延床面積は約9万5000平方メートルと国内有数の規模です。業績は13期連続で増収増益を果たしています。営業利益率（3年平均、以下同様）は11％台と良好です。5年チャートも上昇しています。

(2)フジクラ（5803）

電線大手の一角です。電線・ケーブルなど「つなぐ」製品のメーカーです。データセンター関連では光ファイバーケーブルを製造しています。世界最多となる6912心の光ファイバーを、この心数では世界最小の直径29ミリメートルのなかに詰め込んだケーブルを開発しました。世界最高密度の光ファイバーケーブルが圧倒的なシェアを獲得しています。光ファイバー融着機（光ファイバー同士を接続するための装置）では世界シェアトップです。ほかにも世界でトップクラスのシェアを有する製品があります。業績は直近で伸びてきています。営業利益率は10％台と良好です。チャートは2024年2月付近から急上昇しています。

(3)ダイダン（1980）

空調設備、給排水衛生設備、電気設備など設備工事の企業です。空調設備では、オフィスビルなどの一般空調設備から、半導体製造などに必要な精密空調設備、安全を求められる医療施設向け空調設備など多岐にわたり、データセンターの空調設備も担います。業績は直近で伸びてきています。営業利益率は6％台ですが、2026年3月期の業績予想では9％程度まで上昇する見込みです。チャートは2024年以降、急上昇しています。

(4)ダイキン工業（6367）

世界一の空調メーカーです。豪州、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フィリピン、インドの各国において、住宅用でも商業用でも業務用でもシェアトップです。世界の空調需要は2018年と比較して2050年には約3倍に達する見込みとされ、需要は拡大します。データセンター向け空調事業もしており、米国やアジア・オセアニアでは堅調な需要を背景に販売が伸張しています。業績はきれいに増収増益を果たしています。営業利益率は約9％です。チャートはこの2年で下降トレンドです。

(5)湖北工業（6524）

グローバルニッチ企業として有名です。アルミ電解コンデンサ用リード端子の製造・販売（世界シェア60％以上、世界の様々な電子機器の中で活躍）、光ファイバー通信網用光部品・デバイスの製造・販売（海底ケーブル用光アイソレータで世界シェア50％以上）の企業です。データセンター分野にも早くから進出し、多くの実績から顧客信頼を得ているとされます。データセンター増に伴って海底ケーブル需要も増加が予想されます。また、データセンター向け光部品の需要も好調で、生産能力を引き続き増強、売上増加を目指すとされます。業績は増収増益傾向にあります。営業利益率は23％台ととても優秀です。チャートはきれいな形とはいえません。

(6)大和ハウス工業（1925）

国内最大手の住宅総合メーカーです。データセンター事業も行います。日本最大級のデータセンター開発「DPDC印西」の経験を活かして、事業拡大を目指します。第7次中期経営計画（2022年度〜2026年度）において、重点投資のひとつにデータセンターを挙げており、積極的に投資するとしています。2025年4月1日付で、データセンター事業のさらなる拡大を図るため、「データセンター事業本部準備室」を新設しており、本気度が窺えます。業績は増収増益を果たしてきました。営業利益率は9％台です。5年チャートは上昇トレンドです。

