8月31日、盛岡競馬場で行われた11R・ビギナーズカップ（M3・2歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、レジェンドバローズ（牡2・岩手・菅原勲）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のラウダーティオ（牡2・岩手・板垣吉則）、3着にセローム（牝2・岩手・菅原右吉）が入った。勝ちタイムは1:26.0（良）。

1着 レジェンドバローズ

山本聡哉騎手

「ゲートだけが心配で用心していました。尾っぽとりもしてもらって、馬も前回よりは落ち着いていてくれました。ゲートを出てからは、前の馬がちょっとやり合っている、その外の4番手だったので、そのまま外々を回り続けないように、自分のタイミングで仕掛けていこうと。仕掛けたら凄くいい反応で、前走よりも反応が鋭くて全然違う、これなら大丈夫だと思いました。これでもまだちょっと遊びながら走っているようなところがあるのと、レースの前にイレ込むというか力が入りすぎてしまうので、そこが成長していってくれればと思います」

【盛岡・OROカップ】9歳馬シャイニーロックが鮮烈V！渡邊竜也騎手と掴んだ会心の重賞制覇

菅原勲師「次走はネクストスター盛岡の予定」

菅原勲調教師

「あまり良し悪しのない、いつでも良さそうな馬なのですがゲートがね、ちょっと遅い時もあるのでそこだけ心配していました。スタートさえ決まればどこからでも競馬ができる馬ですからね。人気を分け合う馬もいましたけども、この馬自身はしっかり走ってくれる馬なので、力を出せば大丈夫かなと思っていました。今の時点での課題のようなものも何もないですね。普段もしっかりしている馬ですから。距離的なものは、マイルくらいまでは全く問題ないようには見えますね。次走はまだはっきりとは分からないですけどもネクストスター盛岡の予定でいます」

レジェンドバローズ 3戦3勝

（牡2・岩手・菅原勲）

父：コパノリッキー

母：スイートスズラン

母父：シンボリクリスエス

馬主：猪熊広次

生産者：シンボリ牧場

【全着順】

2着 ラウダーティオ

3着 セローム

4着 フォーエバートライ

5着 ナッツナッツ

6着 ポデローサ

7着 トゥーナガラリエ

8着 コンバットスネル

9着 デンコウセッカ