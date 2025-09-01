わずか10兆分の1cmの場に「ぎゅっと押し込められている謎」…陽子と中性子に「新たな粒子」を加えた湯川秀樹、衝撃の慧眼

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を解説したロングセラーが改訂・増補されて生まれ変わった『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』。ブルーバックス・ウェブサイトではこれまで、この注目書から興味深いトピックを、いち早くご紹介してきました。

本書は、「予備知識なしでも理解できる」ように、難解な理論の根底にある基本事項がわかりやすく解説され、一級の核物理学入門書としての側面も持っています。そこで、原子爆弾誕生にいたった科学理論を理解するのに必要な基本知識を、本書からご紹介していきたいと思います。

今回は、「核力」の解説をお送りします。じつに10兆分の1cmほどといわれる原子核ですが、その非常に狭い領域中に、陽子や中性子はなぜバラバラにならずにまとまっていられるのでしょうか？ そのカギを握る謎に取り組んだのが湯川秀樹で、彼の理論は「中間子理論」として知られています。

核力は陽子と中性子を「区別」しない

原子核の内部には、複数の陽子と複数の中性子が互いにくっつかんばかりの状態で、直径10兆分の1cmという狭い領域の中に閉じ込められている。陽子はプラスに帯電しているから、陽子どうしの間には電気反発力による斥力（せきりょく）がつねにはたらいている。

それにもかかわらず、すべての陽子が核内に強固に押し込められているのは、電気反発力とは別に、陽子どうしの間に強い引力が作用していることを示している。

この引力が、「核力」とよばれるものである。

中性子は文字どおり電気的に中性なので、電気反発力を受けることはないが、陽子と同様に核内に押し込められているということは、中性子にもこの核力が作用していることになる。

すなわち、核力は陽子どうしの間、中性子どうしの間、そして陽子と中性子との間にも作用する力であり、電荷に依存しない。

したがって、核力に関するかぎり、陽子も中性子も同類の粒子と見なすことができる。だからこそ、ドイツの理論物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクは、陽子と中性子を一括して「核子」とよんだのである。

プラスの電荷を持った核子が陽子であり、電荷を持たない中性の核子が中性子である。

この2種類の核子のわずかな質量の違いは電荷量の有無によるが、面白いことに、電荷を持っていない中性子のほうが、電荷を持っている陽子よりほんのわずかに重い。

この事実は、中性子の発見者であるジェームズ・チャドウィック*が実験的に確かめているが、なぜそのようになっているのだろうか。

陽子よりも、中性子が重いわけ

実は、中性子は等量のプラスの電荷とマイナスの電荷が混合されている粒子なのである。現在の理論によれば、陽子や中性子は、アップクォーク（uクォーク）とダウンクォーク（dクォーク）とよばれる2種類の、より基本的な粒子から構成されている。

陽子の電荷量をプラス1とすると、uクォークの電荷量はプラス3分の2となり、dクォークの電荷量はマイナス3分の1となる。

陽子は2個のuクォークと1個のdクォークから構成されており（uud）、陽子1個全体の電荷量は（+2/3+2/3-1/3=3/3=1）となってプラス1の電荷となる。

一方、中性子のほうは2個のdクォークと1個のuクォークから構成されており（ddu）、中性子1個の全電荷量は（-1/3-1/3+2/3=0）でゼロとなり、電気的に中性となる。

そして、dクォークの質量は、uクォークの質量よりもわずかに大きい。つまり、dクォークのほうがuクォークよりもわずかに重いのは、dクォークの数が多いためなのである。

核力はどこから生まれるかーー湯川秀樹の発想

電子や陽子などのように電気を帯びている荷電粒子の間には、接触がなくとも電気力が作用し、荷電粒子は互いに力を受ける。この電気力の源は、荷電粒子が持つ「電荷」そのものである。

一方、核力という引力は、原子核内の陽子間に作用している電気反発力よりも桁外れに強いことがわかっていた。この強い核力のおかげで、核子はバラバラになることなく10兆分の1cm程度の狭い領域の中に押し込められているのである。

それでは、この強い核力の源はいったいなんなのだろうか？

核力が電気力よりも桁外れに大きいことと、核子どうしがきわめて接近していないかぎりその効力が現れないことから、核力の源が電荷ではないことははっきりしていた。

この核力問題に最初に本格的なメスを入れたのが、日本の湯川秀樹（1907〜1981年）である。

陽子と中性子が中間子でキャッチボール

話をわかりやすくするために、二つの核子からできている原子核を考える。たとえば、水素のアイソトープである陽子1個と中性子1個とから成る重水素原子の核を考えよう。

湯川によれば、陽子と中性子との間には「中間子」とよばれる粒子が行き交っており、ちょうど陽子と中性子がその中間子と称する粒子を互いに投げ合ってキャッチ・ボールをしているかたちになっている。

このキャッチ・ボールが、核子間の核力を生み出すというのである。中間子をキャッチ・ボール（交換）することから生まれる力ということで、粒子の交換を仲介とするこのような力を「交換力」という。

現在、中間子とよばれる粒子にはいくつかの種類があるこ とがわかっているが、湯川の考えた中間子は「パイオン（パイ中間子）」とよばれている。原子核内の核子は、このパイオンを投げ合って固く結びついているのである。

パイオンには、プラスの電荷を持ったもの、電荷を持たない中性のもの、そしてマイナスの電荷を持ったものの3種類がある。

帯電しているパイオン1個の持つ電荷量（絶対値）は、陽子の持つ電荷量と同じである。

重水素の原子核は「重陽子（デュートロン）」とよばれ、その核は陽子1個と中性子1個とから構成されている。陽子1個と中性子1個とがくっつく過程は、次のようになっている。

ある瞬間に陽子からプラスのパイオンが発生し、このプラスのパイオンはすぐに中性子に吸収される。この過程では、プラスのパイオンを放出した陽子はプラスの電荷を失ったため中性子に変わり、他方、このパイオンを吸収した中性子はプラスとなって陽子に変わる。

つまり、プラスのパイオンを1回受け渡しすると、陽子と中性子は互いに入れ替わってしまうのである。同様に、マイナスのパイオンが陽子と中性子の間で1回受け渡しされても、陽子と中性子が入れ替わってしまう。

パイオンの受け渡しをこのように繰り返し、陽子と中性子がひんぱんに入れ替わることで核力が生じ、陽子と中性子は固く結びつけられて重陽子の核を形成する。

また、同種の核子どうし、つまり陽子と陽子、あるいは中性子と中性子との間の核力は、電荷を持たない中性のパイオンを交換することによって生じる。これが、湯川の「中間子理論」である。

湯川は1949年、未知の中間子の存在を予想したこの中間子理論によって、ノーベル物理学賞を受賞した。

核力が至近作用しかしないわけ

核力の源となるパイオンの発生・吸収の過程においては、エネルギーが保存されていない。なぜなら、陽子や中性子の中にはパイオンなど存在しないからである。核子がパイオンを吸収しても、その核子の中にはパイオンは存在しない！

ならば、パイオンはいったい、どこから来てどこへ行くのか？ パイオンは「無」から突然発生し、きわめて短い期間だけ「生存」し、その後に突然、消滅してしまうのである。この短い生存期間においてはエネルギーが保存されていないが、生存期間が短いということは、パイオンはその発生後、遠くまでは行けず、その到達距離もきわめて短いことになる。

これが、核力が至近作用しかしないことの説明になる。

粒子間で作用する力は、粒子の交換から生じる

陽子と中性子との間が互いにくっつくほどの距離でないと、陽子から発生したパイオンは中性子に到達できず、核力は生じない。陽子と中性子の間隔距離がパイオンの到達距離より長く、陽子から発生しても中性子のところまで到達できなかったパイオンは再度、陽子に戻り、陽子に吸収されて消滅してしまう（中性子からパイオンが発生しても同じことが起きる）。

したがってこの場合、陽子と中性子との間には核力は生じず、陽子と中性子がくっつくことはない。

また、何もない空間に陽子1個だけを置いた場合を想定してみると、その陽子からもパイオンは放出されるが、そのパイオンはすぐに陽子に戻る。その後、ふたたび陽子はパイオンを発生し、そのパイオンは陽子に戻る……という同じ過程が繰り返される。

核力のように粒子と粒子との間に作用する力は、パイオンのような粒子の交換によって生まれるものである。このような理論は「場の理論」とよばれている。

場の理論は現在、「ゲージ場理論」という理論に発展しているが、湯川の中間子理論がこのゲージ場理論に少なからず貢献したことは言うまでもない。

次回は、核分裂と、そこから生じるエネルギーについて解説します。のちに凄まじい威力の爆弾を生むにいたった核分裂のエネルギーとは、いったいどのように生まれ、また科学者たちは、どのようにして見出したのでしょうか。まずは、物理学の視点でみる「エネルギー」の不思議な世界を見ていきます。

