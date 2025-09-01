◆米大リーグ メッツ１―５マーリンズ（３１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツ・千賀滉大投手（３２）が８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、５回途中で７５球を投げ、７安打５失点、６奪三振で降板し、６敗目（７勝）を喫して、９登板連続で白星なしとなった。５イニングのうち、４イングで失点。苦しいマウンドとなった。

試合後、現地放送のインタビューに応じた千賀が、苦しい胸の内を明かした。「ここまでうまくいかないことが今までなかったので、正直困惑している部分はある。自分のやりたいパフォーマンスを出せば、マウンドでパフォーマンスで戦えるところは出てくると思うと思う。なかなかうまくできないところに、フラストレーションはたまるのかなと思います」。チームがポストシーズンを争う中で、チームを勝利に導く投球ができずに、自身にいらだっているようだった。

とはいえ、本来の姿がそう遠くないことは分かっている。不運な安打もあるだけに「本当にあとちょっとの部分が長打になったり、いいところに落ちたりというのが続いている」と頭を抱えた。この日も唯一無失点だった２回は３者連続三振だったとあって、「本当に紙一重の部分じゃないかなと思います」。ポストシーズンまではあと１か月。「（状態を）戻さなかったら投げる場所はなくなるだけですし、戻すために毎日、いい濃い１日をすごしたいなと思います」と決意を口にしていた。