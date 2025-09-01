◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が８月最終戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、２―０の４回に１点を失った。２点リードの４回は１死からマルテに意表をつく三塁へのセーフティー内野安打を許すと、キャロルに中前打で一、二塁。２死からデルカスティーヨに適時右前打を浴びた。なおも２死一、三塁とピンチは続いたが、後続のロックリアは空振り三振で切り抜けた。

初回は上々のスタートを切った。先頭ペルドモを遊ゴロ、マルテを二ゴロに打ち取ると、最後は３番キャロルを中飛に抑えた。難なく３者凡退に封じた。

今季は試合前時点で２５試合に登板し、１１勝８敗、防御率２・９０をマーク。前回２４日（同２５日）は、敵地・パドレス戦に先発し、６回９２球を投げて、４安打２失点で１１勝目を挙げた。今月１７日に２７歳の誕生日を迎えてから初勝利となった。試合後は「感覚はすごく良かったですし、感覚以上にスピードは出てたかなと思います。調子がいい一つ証拠と言いますか、いい時に出る感覚でした」と手応えを口にしていた。

地区優勝へのマジックを「２５」としているドジャースだが、２位パドレスとは１ゲーム差。この日を含めてレギュラーシーズンは残り２６試合。８月の最終戦。頼れる勝ち頭が再びチームを勝利に導く。