関税政策やFRBに対する圧力など、トランプ大統領を中心とした米国経済の動向が連日ニュースで取り上げられているが、わが国に大きな影響を及ぼす経済圏として、「欧州」も忘れてはならない。EU圏内ではウクライナ情勢が後を引き、利下げが続いた欧州中央銀行（ECB）には「利下げ打ち止め」の観測も強まってきた。こうした欧州経済の流れは、日本経済にどう影響してくるのであろうか。為替、金利、株価、家計など、想定されるシナリオについて、欧州経済に詳しい、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査部主任研究員の土田陽介氏にきいた。

＊＊＊

経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」（8月21日〜23日）で米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が「9月の利下げ」を示唆したことが、日本でも大きく報じられています。これは日本経済の行方にも大きく影響する重要な事実ではあるのですが、一方で、注目に値する中央銀行の動向はもう一つあります。

日銀・植田総裁の判断にも影響はあるか

この1年間、8回も連続して利下げを行ってきた欧州中央銀行（ECB）においては、「利下げのサイクルは打ち止めになる」という見方が強まってきているのです。

経済を刺激も冷やしもしない「中立金利」として、ECBのラガルド総裁は1.75%〜2.25%という数値を示していました。昨年6月から続いた利下げによって、この6月にはすでに金利は2.0%にまで下げられていた。さらに欧州のインフレ率も目標とする2%程度に落ち着いている中で、この7月の会合では利下げを休止。「トランプ関税」やウクライナ情勢などの不確実要因が横たわることもあり、さらなる利下げは行わず、“様子見”のフェーズが続くという見方が有力視されつつある状況です。

為替のシナリオ

こうした欧州経済の動向は、日本経済にどう影響しうるのか。

もちろん、日本も欧州も、米国経済と深い関係にある以上、欧州との関係だけをもって日本経済の展望を明確にお伝えすることはできません。

しかしたとえば、この「ECBの利下げ打ち止め」という事象自体をフックに円・ユーロの為替を考えてみると、欧州の金利が2%の水準で落ち着いていて、かつ日本よりも全体的に財政状況が良いことなどを踏まえると、やはり円よりもユーロ買いが優勢で、つまり円安・ユーロ高の状態が続くというのは、シナリオの一つとして想定されます。

これまでユーロが買われすぎていたともいえる状況に揺り戻しが起こり、ユーロ売りが始まる可能性も考えられはしますが、トランプ関税の影響などの不確実性が後を引く中では、危機対応能力の高いユーロの方が円よりも強いと考えるのが妥当でしょう。

日銀の植田総裁は

ECBの利下げがストップすることで、今後の日本経済は「日・米の動向だけ」に左右される部分が大きくなるという見方もできるかもしれません。これまでは、「ECBが利下げをして、FRBも続きそうだから……」などという想定がなされてきたところ、良くも悪くもシンプルな構造になるというわけです。

日銀の植田和男総裁にしてみれば、自身の利上げの判断において考慮すべき大枠が単純化したともいえるわけですが、現にユーロ買いの状況が継続する中、トランプ関税に次ぐ世界的ショックなどが起こり、「次は円だ」という買いによって円が急騰するようなリスクに対してよりナーバスになっている可能性はあると思います。2013年1月に政府と日銀の政策協定である共同声明（アコード）において、物価安定の目標を消費者物価上昇率2%とすることが明記されていることもあり、現体制は2%というインフレ目標の達成を重視するので、せっかく国内で根付いたインフレへの期待感や、この株高のムードに水を差さないようにと、一層慎重に状況を見極めようとしているところだと思われます。

いずれにしても、ユーロ高の状況はしばらく続くと思われます。日本人にとって、欧州からの輸入品の価格は高止まりしてしまうことになるでしょう。ワインやチーズなどの嗜好品はなかなか安くならないでしょうし、品質の良いものが入りづらい状況は続くと考えられます。

残念ながら、ヨーロッパ旅行のハードルも高い状態が続きそうです。円安の影響だけでなく、「ウクライナ戦争」以降、旅客機がロシアの上空を飛べなくなっていますから、二重で旅行者に負担がかかる状態が続いているわけです。

株価にはポジティブな影響も

一方、現在の欧州経済の状況を注視すると、日本の株価には良い影響がもたらされることも考えられます。

もちろん、円安下であれば欧州への輸出企業にとって追い風の状況が続くという見方もできるのですが、売上比率を欧州に依存している日本企業は少ない。

それよりも注目すべきは、やはり防衛産業でしょう。ウクライナ戦争下において、米国から防衛費の増額を強く求められるなどして、欧州の防衛関連企業はより好業績になっていくと見込まれています。米国からすれば、米製の防衛装備品を購入してほしいという意図も大きいのでしょうが、ヨーロッパにも有力な軍事企業がありますからね。ですから、そうした企業とサプライチェーンを結んでいる日本企業にも、恩恵が及ぶ可能性は高いと考えられます。現に日本の防衛関連企業の株価は上昇傾向にありますし、その他欧州の防衛企業との取引を抱える企業群の株価も引っ張られていくことは考えられそうです。

加えて、エネルギー関連企業も注目の対象といえます。欧州をあげて導入を強化している再生エネルギーはもちろん、原発関連の企業も脚光を浴びつつあります。たとえば、これまで石炭火力に依存していたポーランドは、EUが極めて重視する脱炭素の圧力を受けて、原発への切り替え進めています。ルーマニアも、小型モジュール炉（SMR）などの新技術の導入に力を入れているところです。

こうして国をあげて原子力に舵を切っているところが欧州にはいくつかあるので、つまりは巨額のマネーが動くことが確定している。防衛産業と同様に、原発事業に関わる欧州企業とサプライチェーンを共にする日本企業にも恩恵が及びそうです。

ちなみにこれら東欧の国々は、ウクライナの復興需要も今後見込まれると考えられます。その意味では、建築業界にも同様の波及効果が及ぶ可能性もあるといえます。

当然、米国経済という要素を抜きにして、日欧の関係だけで経済を展望することはできないわけですが、いずれにしても、こうした地政学をとりまく状況と、年内にECBの利下げがもう一度あるか、あるならいつになるかは、今後の欧州経済の注目ポイントといえそうです。

土田陽介（つちだ ようすけ）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査部主任研究員。1981年生まれ。一橋大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。浜銀総合研究所を経て現職。海外マクロ経済調査（主に欧州）を担当。専門分野は欧州、米国、ロシアの経済・金融分析。著書に『基軸通貨 ドルと円のゆくえを問いなおす』（筑摩選書）、『ドル化とは何か 日本で米ドルが使われる日』（ちくま新書）など。

