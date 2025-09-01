夏の全国高校野球は8月23日、沖縄尚学が優勝して幕を閉じた。今年も日本全国を猛暑が襲っているが、甲子園も例外ではなかった。大会は5日から始まり、試合が行われた15日のうち最高気温が35度以上の猛暑日は計10日と66・7％を占めた（註）。ネット上では以前から「甲子園の猛暑・熱中症対策は問題だらけ」と批判されてきたが、今年はさらに“甲子園のドーム化”という新しい論点が加わったようだ。

＊＊＊

【写真を見る】日本初の開閉式屋根付き「天然芝」球場となった「エスコンフィールドHOKKAIDO」。芝の発育にも一役買っている、ギネス記録にも認定された巨大な「ガラス壁」の実際の様子。

担当記者は「甲子園の猛暑・熱中症対策に関する議論は高校野球だけが対象ではありません」と言う。

はたして“聖地”はどうなる

「プロ野球・阪神の選手もかわいそうだと同情の声が出ています。セ・リーグはヤクルト、DeNA、阪神、広島の4球団が屋外球場です。最近は梅雨が短く、6月から猛暑が始まります。阪神は8月から夏の高校野球が始まるため“死のロード”を迎えますが、今シーズンは7月の日程のほうが不安視されました。7月は全部で23試合が組まれ、そのうち甲子園で14試合、横浜スタジアムで3試合、マツダスタジアムで3試合と、試合の86％が屋外球場での開催という予定だったのです。ちなみに7月17日の中日戦が雨で中止になった時は、XなどのSNSは安堵する阪神ファンの声が目立ちました」

実は、6月17日に開かれた、阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングスの株主総会でも、1人の株主が「なぜ甲子園をドーム化しないのか」と質問している。

株主は選手だけでなく、観客にも猛暑で健康被害が生じると指摘した。しかし役員は「敷地面の制約があり、屋根を付けるのは難しい」と回答。この質疑応答を新聞やテレビが報じた。

6月に株主総会が開かれ、7月に阪神が屋外球場で戦い続け、そして8月に高校野球が開幕した。

7回制に対する批判

「高校野球が始まると朝夕2部制、タイブレーク制、7回制の検討、応援団の熱中症被害などに注目が集まり、ネット上では議論が過熱しました。まず2部制ですが、今年初めて1日4試合の日でも2部制を実施しました。大会4日目の第4試合は滋賀の綾羽高校と高知中央高校が対戦しましたが、試合が終了したのは午後10時46分。一応、午後10時を過ぎるとイニングの裏で中止、継続試合として翌日に再開というルールはありました。ところが甲子園で宿泊せず、地元にとんぼ返りという日程の応援団も珍しくないため、『継続試合は困る』という高校は、もともと少なくなかったのです」（同・記者）

綾羽・高知戦は午後10時半ごろに9回裏が終わり、同点のためタイブレークが始まるというタイミングだった。そのため両チームの了承も得た上で試合続行が決定し、午後11時近くまで熱戦が続くという異例の展開になったのだ。しかし、これにはネット上で「高校生がスポーツをする時間帯ではない」という批判が殺到した。

「タイブレークは以前から『腑に落ちない決着方法』、『延長戦よりタイブレークのほうが負けた高校がかわいそうに思える』、などと批判されてきました。さらに高野連は暑さ対策や、関係者の働き方改革の一環として7回制の検討を続けています。5月には高校野球の関係者だけでなく、一般からも意見を募集することを発表しました。2部制やタイブレーク制でさえ違和感を覚える高校野球ファンは少なくありません。そのため7回制となるとSNS上では『もうこれ以上、高校野球を改悪してほしくない』という悲鳴のような投稿も目立ちます」（同・記者）

天然芝と土の甲子園ドーム

さらに応援団の熱中症被害を心配する声も多い。「野球部員なら甲子園でプレーするのは猛暑でも本望だろうが、応援で連れてこられた高校生が熱中症のリスクを負うのはおかしい」という意見だ。

夏の甲子園は抜本的な猛暑・熱中症対策が必要だと主張する高校野球ファンの中には、以前から「大阪ドームで開催してほしい」という意見が目立った。冷房の効いた空間が必要なのは選手だけでない。観客も応援団も同じだというわけだ。

「ところが最近のネット上では『甲子園のドーム化』という主張が目立ってきています。影響を与えたと考えられるのがエスコンフィールドの成功です。開閉式の屋根と外野のガラス壁を設けたことで太陽光を採り入れることができます。そのため当初は内外野とも天然芝でした。同じように採光性の高い“甲子園ドーム”を建設すれば、現在の甲子園と同じように外野は自然芝、内野は土というグラウンドを維持できます。ネット上では『技術的に不可能』という意見も目立ちますが、高機能フッ素樹脂ETFEフィルム膜材という素材が大型スタジアムの屋根に使われて注目を集めています。高透明なので自然芝を育てられますし、鉄骨に比べると非常に軽い。カタールで開催されたサッカーW杯ではハリファ国際競技場に使われました。甲子園のドーム化に使えると主張する専門家もいます」（同・記者）

甲子園の希少価値

もし甲子園のドーム化に成功すれば、どれだけ暑くても日中に4試合を開催し、同点で9回が終わっても延長戦が可能だ。また働き方改革はいざ知らず、熱中症対策としての7回制を検討する必要はない。

何よりも「大阪ドームで開催すると夏の高校野球は甲子園、という伝統が壊される」という懸念も一掃できるし、阪神もドームのメリットを享受できる。

まさにいいことずくめと考えられるが、野球経営のプロはどう考えるのか。東京大学を卒業してロッテで投手としてプレー、ソフトバンクでは取締役を務めた桜美林大教授の小林至氏は「私は甲子園のドーム化はメリットが少ないと考えます」と言う。

「甲子園はプロ野球にとっても高校野球にとっても唯一無二の“聖地”です。現在のまま屋外球場として存続することに高い価値があります。もし甲子園がドーム球場に変わってしまうと『どこにでもあるドーム球場の一つ』になってしまい、稀少価値が消え去ってしまうでしょう。もちろん、ありとあらゆる猛暑対策が必要であることは言うまでもありません。例えば熱を吸収する人工芝が開発されています。これを内野に使えないか調査すべきです。さらに観客席の猛暑対策としてもミストや冷風装置の設置など、検討すべき点がたくさんあると思います」

適切な商業化が必要

カタールW杯では屋根のない屋外型のスタジアムでも試合が行われたが、いずれも冷房を稼働させ、観客席の温度を22度まで下げたという。また、小林氏は甲子園球場のドーム化には難色を示す一方で、夏の高校野球は開催地を変更したほうがいいと言う。

「夏の甲子園は大阪ドームで開催すべきという意見もあるようですが、私はプロ野球のホームグラウンドではない札幌ドームのほうが適地だと考えます。春の選抜は甲子園、夏は札幌ドームと使い分けるわけです。札幌ドームの場合、甲子園で開催するより球場使用料など必要経費が大幅に増えます。これは適切な商業化で資金を調達して対応します。今のオリンピックと高校野球を比較すると、高校野球の非商業化は極端なレベルだと言わざるを得ません。例えばNHKと朝日放送の放映権料は無料ですが、札幌ドームの開催時はある程度の負担をお願いするべきでしょう。私が特に主張したいのは、出場校にもスポンサー契約を認めることです。そして全チームの選手と高校の応援団が飛行機で札幌に移動することを可能にしたいと考えています。地元企業が出場校の選手をCMに使えば、地域の活性化にも寄与するに違いありません」（同・小林氏）

小林氏が高校野球の猛暑対策が急務だと判断するのは、もちろん選手の健康が最優先だからだ。

野球の視聴機会

しかし、健康問題だけでなく、「野球界全体の発展」にも効果があるという。

「プロ野球の経営という視点に立てば、高校野球の試合がナイトゲームで行われてしまうと、プロ野球とバッティングしてしまうことが残念なのです。特に8月は子供なら夏休み、大人もお盆休みで時間を取れる時期です。朝はドジャース戦を見て大谷翔平選手の活躍を応援し、午前中から夕方にかけては甲子園に熱中。そして夜はプロ野球のナイターを楽しんでもらうのが球界にとって理想的なのは言うまでもありません。野球の視聴機会が増えれば、それだけ野球ファンの裾野は広がります。そうした観点からも高校野球の猛暑対策は急務なのではないでしょうか」（同・小林氏）

註：AccuWeatherが掲載した「兵庫県 甲子園口」の気象情報

デイリー新潮編集部