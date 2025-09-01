北九州市の小倉城で、ことし初めて、等身大の言葉で魅力を伝える「ジュニアガイド」の育成が始まりました。この夏、デビューした12歳の女の子に密着しました。

多くの観光客でにぎわう北九州市小倉北区の小倉城。石垣について説明していたのは、佐伯友俐（ゆうり）さん（12）です。北九州市内の中学校に通う1年生です。

■佐伯友俐さん

「大きい石がいっぱいあります。なんで大きい石がいっぱいあるか分かりますか。城主の権威。俺は強いんだぞっていうのを示すために大きい石を使っています。」





小倉城では初めてとなるジュニアガイドとして8月24日、デビューしました。

友俐さんは大の歴史好きです。



■友俐さん

Q.いま誰について勉強しているのですか？

「高橋鑑種（あきたね）さんです。小倉城の城主をやっていた時があって調べていました。」



図書館でいろいろな本を借りる中で、小学3年の頃、日本史に興味を持つようになりました。歴史上の人物で誰が好きなのかというと。



■友俐さん

「楠木正成（まさしげ）が好きです。（当時は）ある武士とある武士の戦いが普通だったのですが、1人ではなくてグループをまとめて軍で戦わせた人で、それを思いついた人だからすごいなと思って。この人、頭いいなって思ったら好きになりました。」

歴史を感じることができる城や寺巡りも好きで、全国を回っています。宝物は御朱印帳です。



■友俐さん

「これは織田信長のお墓があるところです。阿弥陀寺というのですが、幽霊いるかなって思ったら怖かったです。」



そんな友俐さんが、ことし3月に北九州市で開催された歴史の講演会に参加した際、熱心に話を聞く姿が小倉城スタッフの目にとまり、ジュニアガイドとしてスカウトされました。



■母・彩乃さん

「すごく知識があるから、これをなんとか生かせたらいいなとずっと思っていました。ただ自分が楽しい・話したいとかではなくて、小倉城の魅力を発信するんだという責任ある気持ちをちゃんと持ってやってくれたらいいなと思います。」

ドキドキ→ニコニコのデビュー

デビューまで10日となったこの日、小倉城に友俐さんの姿がありました。



■友俐さん

「色が違うところがあります。2個違いますね。茶色の方は江戸時代からある当時のものです。」



この日は、初めての実践練習です。学芸員が観光客役となって友俐さんの案内をチェックします。天守閣の2階は、多くの展示物から小倉の歴史を学べるエリアです。



■小倉城庭園 学芸員・黒田きのとさん

「ポイントを絞って、ここを一番伝えたいなとか、ここ一番見てというところを紹介してあげるのがいいと思います。」

友俐さん、説明したいことを整理して簡潔にまとめないといけませんが、どれを説明するか悩んで立ち止まってしまいました。



■友俐さん

「どうしよう。」



さらに、会話がうまく続きません。ガイドは、説明のとき以外にもコミュニケーションをとることが重要です。この日はみっちり、小倉城で練習を続けました。

そして迎えたデビューの日。



■友俐さん

「きょうはニコニコしてやりたいなと思っています。」



小倉城の魅力を伝える大先輩、小倉城武将隊のメンバーから衣装を着せてもらい、ガイドに向かいます。この日、ガイドするのは実践練習のときに苦戦した2階エリアです。果たして練習の成果は。

■友俐さん

「細川忠興（ただおき）が小倉城を建てたのですが、細川忠興の妻のガラシャの父が明智光秀。有名人とつながりのある人が城主を務めたのが小倉城になります。では、問題です。小倉城の大きさは、日本の中で何位でしょう？」

■訪れた人

「結構あるよね。」

「3・4位くらい？」

■友俐さん

「正解です。91個中3位なんです。ちなみに1位が大阪城、2位が名古屋城になっています。」



ポイントを押さえて説明しながら、しっかりコミュニケーションもとっていました。



■訪れた人

「非常に落ち着いていましたので、聞いていて安心感もありました。」

「質問してもちゃんと的確に返ってきて、すごく勉強したんだろうなと分かりました。」

「いろいろ知っていて、それを言葉に出すのは結構難しいからすごいなって。」



■友俐さん

「自分もニコニコでできたし、相手もニコニコで喜んでもらえた。小倉城を好きになってほしいです。北九州市のシンボルでかっこいいからです。」



新たに誕生した小倉城で唯一のジュニアガイド。友俐さんの等身大の言葉で、今後も魅力発信を続けます。



