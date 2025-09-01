袋麺、何にこだわる？＜回答数 18,215票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第274回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「袋麺、何にこだわる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:袋麺、何にこだわる？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
インスタント麺でできる！汁なし混ぜ麺
【材料】（2人分）
インスタント麺 2袋
豚ひき肉 150g
白ネギ(みじん切り) 1/2本分
塩コショウ 少々
ゴマ油 大さじ 1
<調味料>
焼き肉のタレ 大さじ 2
練り白ゴマ 大さじ 2
寿司酢 大さじ 1
水 大さじ 1
豆板醤 適量
卵黄 2個分
ネギ(刻み) 適量
白ゴマ 少々
【下準備】
1、インスタント麺は袋の表示時間通りにゆで、熱湯をきる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、白ネギを加えて炒める。香りがたってきたら豚ひき肉を入れ、ポロポロになるまで炒める。
2、塩コショウをし、＜調味料＞の材料を加えて1分煮、火を止める。インスタント麺を加えてよくからめ、器に盛ってネギ、卵黄をのせて白ゴマを散らす。
(E・レシピ編集部)
