■今回の結果は？

今日の質問は「袋麺、何にこだわる？」さてみなさんの回答は…？

・「袋麺、何にこだわる？」の結果は…


・1位 … スープ 49%
・2位 麺 24%
・3位 ブランド 19%
・4位 カロリー 7%

※小数点以下四捨五入

18,215票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

インスタント麺でできる！汁なし混ぜ麺


【材料】（2人分）

インスタント麺 2袋
豚ひき肉 150g
白ネギ(みじん切り) 1/2本分
塩コショウ 少々
ゴマ油 大さじ 1
<調味料>
  焼き肉のタレ 大さじ 2
  練り白ゴマ 大さじ 2
  寿司酢 大さじ 1
  水 大さじ 1
  豆板醤 適量
卵黄 2個分
ネギ(刻み) 適量
白ゴマ 少々

【下準備】

1、インスタント麺は袋の表示時間通りにゆで、熱湯をきる。



【作り方】

1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、白ネギを加えて炒める。香りがたってきたら豚ひき肉を入れ、ポロポロになるまで炒める。



2、塩コショウをし、＜調味料＞の材料を加えて1分煮、火を止める。インスタント麺を加えてよくからめ、器に盛ってネギ、卵黄をのせて白ゴマを散らす。



(E・レシピ編集部)