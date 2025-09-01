4番の山川が空振り三振に倒れると敵地は沸き返った。ソフトバンクは毎回の14安打を放ちながら攻守にミスを連発し、2連敗。最下位ロッテに敵地で2戦連続逆転負けだ。小久保監督は「正直、昨日も今日も勝ちゲームだった。日本ハムも負けてくれて運があるなと思うけど、今日みたいなことをしていたらその運にも見放される」と厳しい表情で指摘した。

二回に幸先よく1点を先制。さらに無死満塁と好機は続いたが、追加点を逃すと、つかみかけた流れを失った。直後に先発の松本晴が同点ソロ本塁打を浴び、三回に嶺井の捕逸で勝ち越され、この回だけで2捕逸、1暴投を記録した。四回は野村がけん制死、八回は代走川村が走塁死で追い上げムードに水を差した。

試合後、選手を集め、緊急ミーティングを開いた。指揮官は「野球は間（ま）があるスポーツ。間があるときに何を考えられるか。考えられないようじゃプロ野球選手じゃない。準備不足です」。ミスが相次いだ背景を糾弾した。

北海道から続いた長期ロードは2勝6敗。小久保監督は「この時期にこんな野球をして恥ずかしい。すいません」と謝罪した。とはいえ2位日本ハムも2連敗で、ソフトバンクは1ゲーム差で首位を譲っていない。久しぶりに本拠地へ戻り、雌雄を決する9月戦線に臨む。 （小畑大悟）