¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÃÎ»ö¡Ö·Ê¿§ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡ÀÐÌÚ¥À¥à¸½¾ì»ë»¡¡¡È¿ÂÐ½»Ì±Íý²ò¤Ø°ÕÍß
¡¡Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤Ï31Æü¡¢¸©¤Èº´À¤ÊÝ»Ô¤¬ÀîÃªÄ®¤Ç¿Ê¤á¤ëÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¹©»ö¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø¼°¤Ê»ë»¡¤Ï2023Ç¯12·î°ÊÍè¡£¸½ºß¤Ï¿åË×¤¹¤ë¸©Æ»¤ÎÂåÂØÆ»Ï©¤ÎÉßÀß¤äÄéËÉÀßÃÖ²Õ½ê¤Î·¡ºï¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¿¦°÷¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ó·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹©»ö¤ÏÀîÃªÀî°ìÂÓ¤Î¼£¿å¤Èº´À¤ÊÝ»Ô¤Î¿å¸»³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÉô½»Ì±¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¹©»ö¤ÏÃÙ¤ì¡¢´°À®Í½Äê¤Ï32Ç¯ÅÙËö¡£È¿ÂÐ½»Ì±¤Ï¸½ºß¤â¿åË×Í½ÄêÃÏ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»Ì±¤Ø¤Î¡ÖÀâÆÀ¡×¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ëÃæ¡¢¸©¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÐÌÚ¥À¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤ä»Ù±ç¼Ô¡¢Í¼±¼Ô¤é¤Îµ¿ÌäÅÀ¤ËÅú¤¨¤ë·Á¼°¤Ç¤Î¡ÖÃÏ¸µÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£º£¸å¤ÏÃÎ»öËÜ¿Í¤¬¥À¥à¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜ¼¨¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»ë»¡¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹©»ö¤ÏÁêÅö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÈ¿ÂÐ½»Ì±¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡Ë¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤ÏºÇ½ª¼êÃÊ¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë