「ながさきピース文化祭2025」（第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭）を前に、長崎県諫早市の高校生と障害のある子どもたちが一緒にモニュメントを制作するプロジェクト「ONE！」が開かれた。テーマは共生。文化祭が開幕する9月14日、「のんのこ諫早まつり」（中央交流広場）で披露され、11月末までの文化祭期間中は諫早駅に展示される予定。

8月29日に創成館高（同市貝津町）のデザイン科8人が、市内の多機能型事業所「つくし」を訪問。子どもたちは生徒らと一緒に紙粘土をこねたりちぎったりして、ミカンやトマト、ウサギなど思い思いの形に仕立てて、絵の具で色を付けた。

絵筆を握るのが楽しくてたまらないのか、高校生の手に色を塗るいたずらをする子も。奇妙な造形に「何これ？」と顔を見合わせ、部屋には笑い声が絶えなかった。

発泡スチロールで一緒に作った「ONE！」の文字を表すモニュメント（高さ約2メートル、幅約3メートル）に、この日の造形物を配して生徒らが仕上げる。一連の制作過程を撮影した動画も編集して公開する予定。同高3年の山下浬世（りせ）さん（17）は「既成の概念にとらわれない、子どもたちの自由な造形に驚いた。自分の創作にも発想を取り入れたい」と話した。

（今井知可子）