ごつごつした歩道の石畳。木漏れ日が、お堀の水面で揺れる。むっとする暑さ。交差点で響く信号機の「カッコウ」の音…。

8月。総局長として着任した。佐賀での勤務は、入社して初めて赴任した1994〜97年以来。県警の裏手にある佐賀市松原の総局付近は約30年前とほぼ変わらず、タイムスリップしたかのよう。と同時に、不安と期待が入り交じったようなむずがゆい気持ちになるのは、記者1年目の記憶もよみがえるからだろう。

最初の住まいは、建て替え前の旧総局1階奥にあった和室の6畳間だった。お湯が出る水道も、風呂もなし。「これは上司ではなく記者の先輩としてアドバイスするんだが、総局に住んだ方が勉強になると思うんだよな」。内示を受けた後、当時の総局長に電話するなり、そう言われた。「はい、そうします」。私は二つ返事で受け入れた。

ニュースに昼も夜もなく、記者の仕事を覚えるには、最前線で働く先輩たちが集う拠点に常駐するのが最も近道。新人は会社への住み込みが“当たり前”−。そんな時代だった。

◇ ◇

1年目は警察回りとして、主に県内の事件・事故を担当する。発生ものはいち早くキャッチし、まず現場を踏むのが鉄則だ。

その点、総局の隣に消防署の出張所があり、夜中に火災があれば「ウー」というサイレンの大音量に起こされた。すぐさま電話で問い合わせ、場所を確認して消防車両を追いかけた。

慣れると、サイレンが鳴る前、隊員が車両に乗り込む「カカカッ」という靴の音（だと思う）で目を覚ました。幸い（？）、大ニュースとなるような大火事には遭遇しなかったけれど。

未明の電話はほとんどが新聞の不配の苦情だったが、ある土曜の朝6時ごろだっただろうか。「昨日、載っていた●●事件の容疑者は元警察官ですよ」と落ち着いた女性の声。いわゆる“たれ込み”だった。詳しく聞こうとすると切れた。

デスクに報告し、捜査関係者に取材すると事実だった。県警は容疑者の前職を公表していなかった。1段見出しのベタ記事とはいえ、記者人生初の特ダネとして紙面を小さく飾った（94年6月19日付、朝刊）。

警察取材は夜討ち朝駆けが基本。先輩から教えられた取材先を回っても世間話さえままならず、ずっと苦悩する毎日だった。総局に住んでいて良かったと、初めて思えた。

◇ ◇

さて、働き方改革全盛の現在。もちろん新人記者が半強制的に会社に寝泊まりする、ということはない。実は、わが社の総局住まいは私が最後だ。消防署の機能移転統合に伴い、総局の隣の出張所も、4年前に閉鎖されたという。

いま、警察を担当しているのは総局最年少の男性記者。県内では今年、佐賀市の乳児院職員切りつけ事件（5月）、伊万里市の強盗殺人事件（7月）が立て続けに発生、全国的にもニュースとなった。大事件は記者を育てる。文字通り寝る間を惜しんで取材に駆け回り「一回りも二回りも頼もしくなった」とは同僚たちの評。読者の「知る権利」に応えるべく、捜査情報を出し惜しみしがちな警察側ときょうも真剣勝負している。

この先、記者として数十年の未来がある若手がまぶしくもうらやましくもあり、あの頃に戻りたいかと言われれば正直、尻込みしたくもあり…。事件現場で真っ黒に日焼けし、会社に上がってきた彼に、なぜかどぎまぎしながら「おお、お疲れさん。無理はするなよ」と声をかけた。

四半世紀を超え、今度は新米総局長として、再び手探りの日々が始まった。

＝随時掲載