¡¡31Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿º´²ì¸©Â¿µ×»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢8Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦²£Èø½ÓÉ§»á¡Ê69¡Ë¡áÎ©Ì±¿äÁ¦¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿·¿Í¹á·îÀµÂ§»á¡Ê53¡Ë¡¢¸µ²ñ¼Ò°÷¤Î¿·¿ÍÉûÅçËþ»á¡Ê67¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¸ºÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ò½ä¤ê¡¢7´ü28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸½»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤«ºþ¿·¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëÁªµóÀï¡£9·î7Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ë¸þ¤±¡¢ÏÀÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡²£Èø»á¤ÏËÌÂ¿µ×Ä®¤ÎÁªµó»öÌ³½ê²£¤ÇÂè°ìÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºÒ³²ÂÐºö¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤äËÜÇ¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿Âè2»Ò°Ê¹ß¤ÎÊÝ°éÎÁÌµ½þ²½¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹á·î»á¤ÏÆ±Ä®¤ÎÁªµó»öÌ³½êÁ°¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ËÎ×¤ó¤À¡£¿Í¸ý¸º¤¬¿Ê¤à¸½¾õ¤ò´í×ü¤·¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Â¿µ×¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÊÝ°éÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤Ê¤É¤Î»Üºö¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë»Ô¤Ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Í·µÙÃÏ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎËá¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¿Í¸ýÁý¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉûÅç»á¤ÏÆ±Ä®¤Î¿À¼Ò¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¸ºÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤½¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿µ×»Ô¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÉÏº¤²ÈÄí¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊºÍÌÚ´õ¡¢¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡¢ÅÄÃæÁáµª¡Ë
